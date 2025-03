Küzd a Momentum a Pride-ért, uniós politikusokat invitálnak Budapestre

Orbán Viktor miniszterelnök még évértékelő beszédében jelentette be, hogy a kormánypárt alkotmányba írja azt, hogy „az ember vagy férfi vagy nő, és pont.” A kormányfő emellett a pride szervezőinek is üzent, mikor azt mondta, hogy „ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével”. Mert szerinte az „kidobott pénz és idő”. Márciusban aztán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője osztotta meg, hogy miképp változik az Alaptörvény XVI. cikke, amely a gyerekvédelem mellett azt is lehetővé teszi, hogy be lehessen tiltani a Pride-felvonulást.