Vitézy szerint Karácsonyéknak alaposan össze kell szedniük magukat

De azt is hosszasan ecsetelte,

hogy a projekt megvalósulásához szükség van a kormány támogatására, és bízik abban, hogy a felek között jobb lesz az együttműködés, mint korábban.

Bár taktikai siker Rákosrendező megszerzése, de könnyen stratégiai vereség lehet az ügyből

Vitézy Dávid is azzal kezdte, hogy a két fél közötti együttműködés elengedhetetlen, hogy történjen itt valami, már csak azért is, mert a vasúti infrastruktúra átalakítását – ami elengedhetetlen – csak az állam tulajdonában lévő MÁV végezheti el. Budapest mindent vállal, amit az arab befektetőknek kellett volna, de elvárja, hogy a kormány is tartsa be azokat az ígéreteit, amelyet a Eagle Hills Hungary Zrt.-nek tett.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője, a közgyűlés szakbizottságának az elnöke kifejtette, a terület rendkívül jó helyen van, a XIII. és a XIV. kerület között, közel a belvároshoz, valamint az M3-as autópálya bejövő szakaszához.

Majd azzal folytatta, hogy a Budapest Fejlesztési Központ felmérése szerint – amelynek ő korábban vezetője volt – nem akkora a baj, mint ahogy sokan gondolják, nincs túlzottan elszennyezve a talaj és bár sok a szemét, a természet tette a dolgát, nagy területen nőttek fák, bokrok, emellett nincs túl sok lebontandó ingatlan, s kihangsúlyozta, a vasúttörténeti parkot természetesen megtartják.

Azt is kijelentette, hogy olyan városközpontot építenek fel, ahol 15 perc gyaloglással el lehet jutni minden fontos szolgáltatóhoz, intézményhez, amelynek a belső területe autómentes lesz és ahova kimegy a kis földalatti.

Egyelőre tehát nagy az optimizmus a fővárosi vezetők között, nagy reményekkel vágnak bele a projektbe,

de csak a következő hetekben, hónapokban derül ki, hogy képesek lesznek-e megoldani a feladatot.

Nem lenne meglepetés, ha igaza lenne Mráz Ágoston Sámuelnek, a Nézőpont Intézet vezetőjének, aki szerint Karácsony taktikai szempontból sikert ért el, hiszen megfúrta a kormány tervét, de ezzel együtt stratégiai vereséget is szenvedett, hiszen „a nyakába zuhant egy hatalmas projekt”, amelyet meg kell valósítania.