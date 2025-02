Csődköltségvetéssel vágtak neki az új évnek Karácsonyék, hogy lesz ebből így rákosrendezői fejlesztés?

Mint arról tavaly karácsony előtt beszámoltunk, 2024 utolsó fővárosi közgyűlésén arról született döntés, hogy Budapest úgynevezett csődköltségvetéssel megy neki a 2025-ös évnek.

Összeállításunkban arra hívtuk fel a figyelmet, hogy

jogszabályokkal ellentétes költségvetés került terítékre decemberben: Karácsonyék ugyanis leszögezték, az előirányzott szolidaritási adónak csak egy részét kívánják befizetni.

A szolidaritási hozzájárulás kapcsán egyébként jelenleg is vita húzódik a Fővárosi Önkormányzat és Budapest Főváros Kormányhivatala között. Erről bővebben ITT írtunk.

Ezt a tervet a főváros az Alkotmánybíróság határozatára alapozta, amelynek értelmében az önkormányzatokra maximum annyi adóterhet lehet róni, amennyi támogatást kapnak az államtól. Továbbá asztalon szerepelt folyószámla-hitelkeret elfogadása is. Az előterjesztés értelmében a közgyűlésnek jóvá kell hagynia, hogy a főváros 2025-ben is egy 60 milliárd forintos hitelkeretből gazdálkodhasson. Az előterjesztéshez csatolt javaslatból azonban még az is kiderült, hogy a főváros január 2-tól február 28-ig 40 milliárd forintot lehívna a 60 milliárdos hitelkeretből. Ez pedig azt jelenti, hogy

Budapest az év első két hónapjában hitelből tervez működni.

Emlékezetes, Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz fővárosi frakciójának képviselője az idézett közgyűlésen jelezte, hogy véleménye szerint a TISZA Párt azzal zsarolta a főpolgármestert, hogy a büdzsé elfogadását az szmsz újratárgyalásától tette függővé.