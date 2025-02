Beindultak a baloldali reflexek: Rákosrendező az új Városliget, csak itt nincs is mit „megmenteni”

A Ligetvédők Facebook-csoportja 21 ezer követővel ma is aktív, egyrészt a régi mantrákat posztolják benne újra a Városligetről, még mindig „hatalmas épületektől” meg a betontól féltve a Ligetet, másrészt már megindult benne Rákosrendező féltése is, megbízhatóan hozva az ellenzéki narratívát, ezzel a címmel: „Mini-Dubaj vagy élhető, zöld, emberléptékű városfejlesztés lesz Rákosrendezőn?” Nyilván Rákosrendezőt nem lehet úgy félteni, ahogy a Városligetet, mivel a terület ma értékelhetetlen környezetvédő szemmel is, hogy be kell avatkozni, azt az erre a vágányra átállított Ligetvédők sem tudják tagadni.