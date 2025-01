„A kormány kiárusította Budapest egyik aranytartalékát egy arab befektetőnek. Ugyanannak, aki például Belgrád hasonló területét már tönkretette. A befektetőnek, és ezek szerint a kormánynak is, a profit az első. Nekünk pedig az otthonunk, Budapest.

Eddig is, ezután is minden erőnkkel küzdeni fogunk a jövőt felélő, a hazát, az otthonunkat kiárusító politikával szemben. Senki, semmilyen üzleti érdekből a budapestiek tudta nélkül és akarata ellenére nem rajzolhatja át ennek a városnak a karakterét, nem rongálhatja épített és történelmi örökségét. Megfizethetetlen luxus felhőkarcolók helyett megfizethető lakások építésére, zöldítésre van szükség a Rákosrendezőn. Pont úgy, ahogy a dubaji milliárdosok érkezése előtt ez a kormány is tervezte. Mi ragaszkodunk a Parkváros koncepcióhoz.