Nagy bejelentést tett a miniszter Rákosrendezővel kapcsolatban – itt vannak a részletek!

Mint arról korábban beszámoltunk, a szerdai kormányülést most is Kormányinfó követte, ahol több fontos bejelentés is történt. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter többek között elárulta,

csütörtökön jelenik meg egy kormányhatározat, amely a Budapesti Közművekre vonatkozik a rákosrendezői elővásárlással kapcsolatban.

A tárcavezető emlékeztetett: a főváros tulajdonában álló gazdasági társaság bejelentette elővásárlási szándékát a rákosrendezői területre vonatkozóan. A kormány ezt tanulmányozta, jogi kérdést kellett tisztázni. A cég nyilatkozata ebben segítséget nyújtott, minden kötelezettséget vállaltak – hangzott el.