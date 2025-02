Kormányinfó: indul az új lakásfejlesztési tőkeprogram!

Megírtuk: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ma 10 órától Kormányinfót tart.

Nyugdíjasok helyzete

„A magyar kormány továbbra is elkötelezett, hogy megvédje a magyar nyugdíjak vásárlóértékét” – szögezte le Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy reálértéken növekvő nyugdíjakat szeretnének. Arról is beszélt, hogy az elmúlt 15 éveknek vannak nagy sikerei a nyugdíjak terén – ennek többek között fontos része a 13. havi nyugdíj. Míg 2010-ben 100 ezer forint alatt volt volt az átlagnyugdíj, ma már 242 ezer forint.

Ez az idei évben 550 milliárdos tételt jelent.

Gulyás Gergely ennek kapcsán elmondta: ezt az intézkedést folyamatosan támadja Brüsszel és a hazai ellenzék, de nem engednek a nyomásnak – emlékeztetett: Brüsszel és a Tisza Párt változtatna rajta, a Gyurcsány-kormány pedig korábban el is törölte.

A miniszter kifejtette: ugyanakkor más területen is fontos, hogy segítsük a nyugdíjasokat, és kiemelte, talán a rezsicsökkentés számukra a legnagyobb segítség. „Most pedig az otthonfelújítási programot is kibővítjük. A nyugdíjasok számára is elérhető lesz, ami azt jelenti, hogy ha felújítják a saját ingatlanjukat, akkor 6 millió forint felső határig a felét az állam kifizeti, a fennmaradó részre pedig kedvezményes hitel áll rendelkezésre” – fogalmazott.

Gulyás Gergely elárulta:

azért döntöttek a vidéki otthonfelújítási program kibővítése mellett, mert a Kádár-kockák esetében volt a legtöbb panasz a gyenge hőháztartás miatt.

Mint megtudtuk: kétmilliárd forintos igényt nyújtottak be eddig a vidéki otthonfelújítási programra.

Munkáshitel és újonnan induló programok

Gulyás miniszter arról is beszélt, hogy eddig kilencezer kérelem érkezett a munkáshitel esetében, és ebből 2600 esetben már megtörtént a kifizetés. Ezután a miniszter kitért arra is, hogy a Széchenyi Hitelkártya program kamata 3 százalékra fog csökkenni márciustól.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is bejelentette:

indul az új lakásfejlesztési tőkeprogram – 200 milliárd forint értékben.

A tárcavezető a Demján Sándor programról szólva azt mondta: látják már az első eredményeket. Majd arról is tájékoztatott, hogy elindult a Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű, 9 milliárd forint keretösszegű program, amelynek célja, hogy a vállalkozások rendelkezzenek digitális megjelenéssel, és ezen keresztül nyissanak új értékesítési csatornákat új vevőikhez.