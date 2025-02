Szeptember 5 – amikor a TV-közvetítés és a sajtó szerepe örökre megváltozott (VIDEÓ)

Szinte szürreálisnak tűnik, hogy 50 esztendeje miképpen éltük az életünket, hogyan működött a világ, pedig még csak nem is a régmúltról beszélünk. Már csak emiatt is izgalmas azt megnézni – ha már időutazásra nem vagyunk képesek, akkor filmen –, hogy bizonyos krízisekre hogyan reagáltak az akkori emberek. Márpedig krízisek akkoriban is akadtak. 1972-ben, Németországban is. A Szeptember 5, Tim Fehlbaum új filmje is egy ilyen krízist mutatott be, méghozzá olyan körülmények között, melyekkel a kor embere abszolút nem számolt. Egy olyan tragikus helyzetet, amelynek során a média is próbálta a technikai vívmányok segítségével a lehető legtöbbet, legjobbat nyújtani.

Szeptember 5 poszter

1972. Szeptember 5.

München. A modern Németország a múlt véres foltjait tisztára mosva igyekezett olyan békés, barátságos olimpiát lefolytatni, amely semmiben sem emlékeztet a hitleri birodalom olimpiájára, szám szerint a 11.-re. A palesztin Fekete szeptember szervezet azonban más elvek és eszmék mentén gondolkozva szeptember 5-ére virradó hajnalra a kerítésen átmászva nemcsak bejutott az olimpiai faluba, de a Connollystraße 31 alatt megszálló izraeli olimpiai csapat 11 tagját is túszul ejtette, közülük kettőt rögtön halálosan megsebesítve. Az ellenállást tanúsító birkózó-edző, Moshe Weinberg, és Yossef Romano súlyemelő már a szálláson életét vesztette.