Soproni Tamás: Megtrollkodjuk a Nyugati pályaudvarra kiírt pályázatot

A szaktárca szerint nagy az érdeklődés a pályázatok iránt

A pályázat állásáról, valamint a terézvárosi önkormányzat jelentkezésével kapcsolatban pedig az ÉKM-től érdeklődtünk.

1., Eddig hány pályázat érkezett be a különböző állomásokra, ezen belül mennyi a Nyugati pályaudvarra?

2., Összesen hány pályázat beérkezésére számítanak a kiírók, melyik állomások lesznek várhatóan a legnépszerűbbek?

3., Soproni Tamás polgármester bejelentette, hogy a terézvárosi önkormányzat pályázik a Nyugati pályaudvarra. Egy önkormányzat, illetve az általa létrehozott gazdasági társaság részt vehet-e ezen a pályázaton, mindez megfelel-e a kiírók céljának?

A szaktárca a következő írásos választ adta:

Az állomások megújítása nem várhat tovább. Ami előrelépés ezen a téren történt, arra az elmúlt másfél évtizedben került sor. 2010 óta sok eredményt értünk el (említhetjük például a Nyugati pályaudvar felújítását vagy a Magyar falu programba bevont vidéki állomásépületek újjáépítését), ám nem eleget. Az Építési és Közlekedési Minisztérium azon dolgozik, hogy a főváros szégyenfoltjai helyett az adott városrészek fejlődő új központjaivá, és a MÁV fejlesztésének fontos tartópilléreivé váljanak a nagyállomások.

A pályázat most valódi lehetőséget ad arra, hogy az állam és a vasúttársaság külső forrást vonjon be a feladat végrehajtásába, miközben

egyértelműen kizárja a privatizációt, hiszen minden állomást és vasúti ingatlant állami tulajdonban tart, a fejlesztésekkel a közvagyont gyarapítja.

A nagy budapesti, így a Keleti, Nyugati, Déli, vagy a Kelenföldi pályaudvar fejlesztésére projektcégek jönnek létre, amelyekben terveink szerint 25 százalékos részesedése lesz a vasúttársaságnak, miközben az állomások teljes területe állami tulajdonban marad. Fontos, hogy az állomásmegújítási program keretében a vasútüzem működéséhez, vagy fejlesztéséhez kapcsolódó területeknek mindig rendelkezésre kell állniuk, azaz a kereskedelmi célú hasznosítás csak a megpályázott állomásépületek vasútüzemtől elválasztott részét érintheti, illetve

a vasútüzem fejlesztéséhez későbbiekben szükséges területet minden együttműködő partnernek biztosítania kell.

A pályázatok beérkezését január végére várjuk. Valamennyi számottevő és releváns ingatlanfejlesztési tapasztalattal rendelkező hazai fejlesztő érdeklődését fejezte ki a projektek iránt. Önkormányzatok is végeznek fejlesztési tevékenységet ezért természetesen pályázhatnak – akár az érintett területek egy részére is nyújthatnak be pályázatot – írta megkeresésünkre a minisztérium.

