Elárulta a MÁV főigazgatója, mi lesz a vasútállomásokkal

Nem csupán az állomásokat és a pályaudvarokat újítják fel, hanem az is cél, hogy az ingatlanok és környezetük hosszú ideig fenntarthatóan és gazdaságosan üzemeljenek, új funkciókat vonjanak be, mindemellett a településfejlesztés is fontos szempont a MÁV napokban kiírt és nagy vihart kavart pályázatának – mondta el a Világgazdaságnak Fekete Zoltán, a MÁV ingatlanfenntartási és gazdálkodási főigazgatója, és hozzátette, a MÁV a konstrukción keresztül részesedni fog a jövőbeli vagyongyarapodásból.

Fekete kijelentette, az a program, amelyet az állomások megújítására nyilvános pályázaton meghirdettek, három szinten valósulna meg.

Az elsőbe a nagyállomások tartoznak hét kiemelt állomási területtel: Budapesten a Nyugati, a Keleti, a Déli és a Kelenföldi pályaudvar,

vidéken pedig Debrecen, Győr és Szeged állomásai, illetve a körülöttük lévő területek.

A második csoportba kilenc nagy forgalmú, de kisebb állomás került, többek között Vác, Székesfehérvár és Siófok. A harmadik pillér a kis és a közepes méretű állomások megújítása. Olyan, hosszú távú bérleti szerződést kínálnak, amelynek keretében a bérlőnek megéri, hogy költsön az ingatlanok állagának javítására. Az a cél, hogy a bérlők jó gazdái legyenek az állomásoknak, így a tartalom és a forma egyaránt előnyére változzon: az ingatlan megújuljon, de egyúttal többet, jobbat is kínáljon az utasoknak, illetve az érintett településrészek, városnegyedek lakóinak, mint ma.

A főigazgató elmondta, első a közlekedési, a vasúti funkció megtartása, illetve fejlesztése, ebből elvenni, ennek rovására fejleszteni nem lehet. Ugyanakkor

minden olyan vasúti terület, amely jó helyen van, és nagy az utasforgalma, kihasználható kereskedelmi célra is.

Az ingatlan értékét éppen a lokációja és a forgalma határozza meg, a forgalmat pedig a MÁV-csoport generálja az általuk nyújtott közszolgáltatásokkal, vagyis az utazással.

A szakember utalt arra, hogy hasonló elgondolás mentén kezelik, fejlesztik az ingatlanokat a nálunk fejlettebb országokban is, amelyek hosszú távon fenntartható, eredményes üzleti modell szerint működnek. Sok helyen ki is növik a vasútállomás szerepet, és a környezetük központjává, kész kis városrésszé fejlődnek. Jó példa erre London, Bécs.