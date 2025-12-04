Cseppet sem csendes éj a frontvonalban

A reklámban egy a Csendes éjt éneklő kórust hallgató család idilljét állítják szembe egy 45-ös típusú romboló aktív legénységével, akik karácsony este reagálnak egy beérkező támadó drónra. A jelenet egy Sea Viper indítását is tartalmazza, amelyet a HMS Diamond hat hónapos küldetése során rögzítettek, amikor a szövetséges hadihajókat és kereskedelmi hajókat védte a Huti lázadók rakétáitól és drónjaitól.

Peter Evans parancsnok, aki a Diamond parancsnoka volt a bevetés során, elmondta, hogy a reklám tükrözi azt a nyomást, amellyel a hajó legénysége szembesült.

„Ez az Adeni-öbölben a tengeren töltött valós karácsony esténket veszi alapul. A valóság az volt, hogy annyira elkötelezettek voltunk a küldetésünk iránt, hogy a karácsony csak valahol a hátsó gondolatainkban szerepelt. Karácsonykor távol lenni a családunktól mindig nehéz, de nekünk ez a felelősségteljes küldetés megkönnyítette a dolgunkat. Tudtuk, hogy a HMS Diamond nélkül a térségben lévő más hajókon emberi életek forognak kockán.”