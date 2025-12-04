Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nagy britannia kisfilm haditengerészet karácsony

Cseppet sem csendes éj a frontvonalban

2025. december 04. 09:48

A Brit Királyi Haditengerészet megjelentette 2025 karácsonyi filmjét.

2025. december 04. 09:48
null

A Brit Királyi Haditengerészet megjelentette 2025 karácsonyi filmjét, amelyet a Vörös-tengeren végrehajtott valós műveletek ihlettek. A film eredeti felvételeket is használ, hogy bemutassa a tengerészekre és a családokra a bevetések során nehezedő követelmények mögött álló nyomást, szakértelmet és áldozatvállalást – olvasható a hunmilitaria.hu-n. 

A film közvetlenül a HMS Diamond 2023-as vörös-tengeri bevetése során szerzett tapasztalatokra támaszkodik, és rekonstruált jeleneteket, valamint egy valódi drónelhárítás során készült operatív felvételeket használ – írták. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

A reklámban egy a Csendes éjt éneklő kórust hallgató család idilljét állítják szembe egy 45-ös típusú romboló aktív legénységével, akik karácsony este reagálnak egy beérkező támadó drónra. A jelenet egy Sea Viper indítását is tartalmazza, amelyet a HMS Diamond hat hónapos küldetése során rögzítettek, amikor a szövetséges hadihajókat és kereskedelmi hajókat védte a Huti lázadók rakétáitól és drónjaitól.

Peter Evans parancsnok, aki a Diamond parancsnoka volt a bevetés során, elmondta, hogy a reklám tükrözi azt a nyomást, amellyel a hajó legénysége szembesült.

„Ez az Adeni-öbölben a tengeren töltött valós karácsony esténket veszi alapul. A valóság az volt, hogy annyira elkötelezettek voltunk a küldetésünk iránt, hogy a karácsony csak valahol a hátsó gondolatainkban szerepelt. Karácsonykor távol lenni a családunktól mindig nehéz, de nekünk ez a felelősségteljes küldetés megkönnyítette a dolgunkat. Tudtuk, hogy a HMS Diamond nélkül a térségben lévő más hajókon emberi életek forognak kockán.”

Evans elmondta, hogy a filmben látott üzenet a legénység és családjaik közötti kapcsolat értékében gyökerezik.

„Az első az, hogy mennyire fontos minden tengerész a fedélzeten, függetlenül a rangjától vagy a szerepétől. A második, hogy mennyire fontosak a családjaink, és hogy mennyi erőt merítünk belőlük. Nagyon büszkének éreztük magunkat, hogy őket védhetjük.”

A kisfilmet itt megtekintheti

Nyitókép: hunmilitaria.hu

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!