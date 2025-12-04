Cseppet sem csendes éj a frontvonalban

Betlehem-háború Olaszországban: Genova baloldali polgármestere inkább Télapó-falut nyitott
A Brit Királyi Haditengerészet megjelentette 2025 karácsonyi filmjét, amelyet a Vörös-tengeren végrehajtott valós műveletek ihlettek. A film eredeti felvételeket is használ, hogy bemutassa a tengerészekre és a családokra a bevetések során nehezedő követelmények mögött álló nyomást, szakértelmet és áldozatvállalást – olvasható a hunmilitaria.hu-n.
A film közvetlenül a HMS Diamond 2023-as vörös-tengeri bevetése során szerzett tapasztalatokra támaszkodik, és rekonstruált jeleneteket, valamint egy valódi drónelhárítás során készült operatív felvételeket használ – írták.
A reklámban egy a Csendes éjt éneklő kórust hallgató család idilljét állítják szembe egy 45-ös típusú romboló aktív legénységével, akik karácsony este reagálnak egy beérkező támadó drónra. A jelenet egy Sea Viper indítását is tartalmazza, amelyet a HMS Diamond hat hónapos küldetése során rögzítettek, amikor a szövetséges hadihajókat és kereskedelmi hajókat védte a Huti lázadók rakétáitól és drónjaitól.
Peter Evans parancsnok, aki a Diamond parancsnoka volt a bevetés során, elmondta, hogy a reklám tükrözi azt a nyomást, amellyel a hajó legénysége szembesült.
„Ez az Adeni-öbölben a tengeren töltött valós karácsony esténket veszi alapul. A valóság az volt, hogy annyira elkötelezettek voltunk a küldetésünk iránt, hogy a karácsony csak valahol a hátsó gondolatainkban szerepelt. Karácsonykor távol lenni a családunktól mindig nehéz, de nekünk ez a felelősségteljes küldetés megkönnyítette a dolgunkat. Tudtuk, hogy a HMS Diamond nélkül a térségben lévő más hajókon emberi életek forognak kockán.”
Evans elmondta, hogy a filmben látott üzenet a legénység és családjaik közötti kapcsolat értékében gyökerezik.
„Az első az, hogy mennyire fontos minden tengerész a fedélzeten, függetlenül a rangjától vagy a szerepétől. A második, hogy mennyire fontosak a családjaink, és hogy mennyi erőt merítünk belőlük. Nagyon büszkének éreztük magunkat, hogy őket védhetjük.”
