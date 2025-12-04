Klujber megoldásán ámul a világ (VIDEÓ)

„Magyarország nem volt félelmetes” – csalódottak a románok, sebezhető magyarokat emlegetnek
„Megint hazaküldtek minket.”
A magyar női kézilabda-válogatott csapatkapitánya a románok elleni meccs legeredményesebbjeként zárt. Klujber Katrin emellett adott egy olyan gólpasszt is, amely méltán járta be az internetet.
A magyar női kézilabda-válogatott küzdelmes mérkőzésen, de végig vezetve, helyenként kimondottan látványos játékkal győzte le Romániát a német-holland közös rendezésű világbajnokság középdöntőjében. A mieink legeredményesebb játékosa a hét gólig jutó csapatkapitány, Klujber Katrin volt, aki szemet gyönyörködtető megoldásokkal is észrevétette magát.
A Ferencváros klasszisa az első félidő derekán, négygólos magyar vezetésnél adott egy káprázatos köténypasszt Tóvizi Petrának, a meccs legjobbjának megválasztott beálló pedig ugyancsak a kapus lábai között tette el a labdát, hogy duplán fájjon a románoknak. A megmozdulást a nemzetközi szövetség is külön kiemelte, dicsérve Klujberék nem mindennapi kreativitását.
Ezen túlmenően is voltak nagyszerű találataink: a legszebb magyar gólokat szerzők listájára Kuczora Csenge, Vámos Petra és Albek Anna iratkozott még fel.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt