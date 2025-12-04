Ft
magyar válogatott tóvizi petra világbajnokság Klujber Katrin kézilabda-világbajnokság kézilabda

Klujber megoldásán ámul a világ (VIDEÓ)

2025. december 04. 09:19

A magyar női kézilabda-válogatott csapatkapitánya a románok elleni meccs legeredményesebbjeként zárt. Klujber Katrin emellett adott egy olyan gólpasszt is, amely méltán járta be az internetet.

2025. december 04. 09:19
A magyar női kézilabda-válogatott küzdelmes mérkőzésen, de végig vezetve, helyenként kimondottan látványos játékkal győzte le Romániát a német-holland közös rendezésű világbajnokság középdöntőjében. A mieink legeredményesebb játékosa a hét gólig jutó csapatkapitány, Klujber Katrin volt, aki szemet gyönyörködtető megoldásokkal is észrevétette magát.

KLUJBER Katrin
Klujber Katrin a legeredményesebb játékosunk volt a románok ellen, emellett a szépségre is adott / Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Klujber Katrin igazi vezér volt

A Ferencváros klasszisa az első félidő derekán, négygólos magyar vezetésnél adott egy káprázatos köténypasszt Tóvizi Petrának, a meccs legjobbjának megválasztott beálló pedig ugyancsak a kapus lábai között tette el a labdát, hogy duplán fájjon a románoknak. A megmozdulást a nemzetközi szövetség is külön kiemelte, dicsérve Klujberék nem mindennapi kreativitását. 

Ezen túlmenően is voltak nagyszerű találataink: a legszebb magyar gólokat szerzők listájára Kuczora Csenge, Vámos Petra és Albek Anna iratkozott még fel. 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

