Klujber megoldásán ámul a világ (VIDEÓ)

Klujber Katrin igazi vezér volt

A Ferencváros klasszisa az első félidő derekán, négygólos magyar vezetésnél adott egy káprázatos köténypasszt Tóvizi Petrának, a meccs legjobbjának megválasztott beálló pedig ugyancsak a kapus lábai között tette el a labdát, hogy duplán fájjon a románoknak. A megmozdulást a nemzetközi szövetség is külön kiemelte, dicsérve Klujberék nem mindennapi kreativitását.