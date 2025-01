„Levelet írunk minden fideszes parlamenti képviselőnek. Megkérdezzük őket, hogy véleményük szerintük miért járna jól Magyarország, ha továbbra is ők kormányoznák az országot. Hiszen azt nyilván ők is látják, hogy másokhoz képest rosszabbul élünk, mint 15 éve. Erről tanúskodnak a jövedelmekről, a fogyasztásról, az inflációról szóló adatok. (Az adatok épp az ellenkezőjéről tanúskodnak! – a szerk.) Ma nehezebb az emberek, a családok élete, mint amikor másfél évtizede kormányozni kezdtek. A lengyelek, a csehek, a románok és lassan a bolgárok is lehagytak, lehagynak minket.

Nesze neked hangoskodó szöveg, látványos politikai verekedés, Magyarország alulmaradt. Orbán, a Fidesz vezetésével. Megkérdezzük a fideszes képviselőket, hogyan tudnak elszámolni lelkiismeretükkel amiatt, hogy az elmúlt napokban ő miattuk elvesztettünk 400 milliárd forintot. A mennybe mennének, ha most ezt a pénzt kiosztva mindenki kapna 40 ezer forintot. Ugye egyetértenek velem? De most ennek az ellenkezője történt, most ugyanennyit elvettek mindenkitől. Akkor most a pokolba mennek?

Orbán, a Fidesz és képviselői bajt hoztak ránk. Minden nap, amikor folytatják a kormányzást, csak meghosszabbítja Magyarország nehéz napjait. Ezért aztán tényleg jobb, ha abbahagyják, és a választókra bízzuk, hogy döntsenek, ki vezesse az országot. Oszlassuk fel a parlamentet, legyen új választás, döntsön a nép! Kár egymás közt vitatkozni, majd dönt a nép. Mi okunk van félni a népítélettől?

Hadd tegyek hozzá még valamit! Ebben a helyzetben nem elég azt mondani, hogy mi Brüsszel ügynökei vagyunk, vagy, hogy bezzeg Gyurcsány. Mert nem Brüsszelről és rólam beszélgetünk, hanem arról, hogy Önök – mondom ezt a fideszes képviselőknek és kormányuknak – 15 év alatt nem jobb, hanem rosszabb, nehezebb életet teremtettek. Most mindezt tetézve elvettek minden emberről 40 ezer forintot. Ha folytatják, csak rosszabb lesz. Ezért támogassák, hogy döntsön a nép, oszlassuk fel a Parlamentet és legyen új választás!”