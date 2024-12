Magyarországon is egyre nagyobb üzlet a társasjáték – mutatjuk a számokat!

Mielőtt komolyabban beleássuk magunkat a témába, fontos összegezni az alapokat. A társasjátékok mára egy többmilliárdos iparágat képviselnek még Magyarországon is, ahol a korábbi 4-5 szereplő helyett már nagyjából 20 osztja el maga között a több százezer játékost. És ez még mindig semmi a nemzetközi piachoz képest, amit talán Európa legrangosabb szakmai rendezvénye, az Essen Spiel jellemez legjobban, ahol évente több ezer új cím mutatkozik be.

Míg egy évtizede a fogyasztók főképp karácsonykor vásároltak, manapság már év közben is keresik az újdonságokat” – mondta el a Világgazdaságnak Gyöngyösi Gábor, Magyarország egyik legnagyobb kiadója, a Piatnik Budapest Kft. ügyvezetője.

Társasjátékos dömping van

Szintén Gyöngyösi Gábor mesélt arról a lapnak, hogy a korábban említett, Németországban bemutatott 1500-2000 címből a magyar piacra csak néhány száz érkezik meg. „A játék sikeressége azon is múlik, hogy tud-e valami olyat hozni, amitől újszerűnek hat, amitől az az érzés fogalmazódik meg a játékosban, hogy valamitől más, mint a többi” – magyarázta az ügyvezető, aki szerint a magyar piacot eleve nehéz feltérképezni.

Nehezíti a piaccal való ismerkedést, hogy a társasjátékok ára folyamatosan változik, vagyis leginkább nő, amire a Piatniknak a Catan és a Carcassonne alapjátékok fogyasztói átlagárának alakulását bemutatva konkrét adatai is vannak. Ezzel együtt akár milliárdos tévedéseket is lehet véteni a társasjáték-értékesítés struktúrája miatt.

Részben azért is, mert az átlag vásárló a fiataloktól a felnőtteken át a nagyszülőkig bárki lehet, ők leginkább könnyebb és szórakoztatóbb, olcsóbb játékokat keresnek, miközben a komolyabb és komplexebb, ezzel együtt drágább darabokat csak néhány ezren vásárolják meg, mégpedig az úgynevezett gamerek. Azonban míg régebben a társasjáték főleg karácsonyi ajándék volt, mára már ez átfordult – év közben is rengeteg kel el, az ünnepi szezonban pedig 20-30 ezer forintot is költenek az emberek az ajándék társasokra.