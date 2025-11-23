Ft
Moszkva béketerv Donald Tusk Marco Rubio Egyesült Államok

Donald Tusk már az amerikai béketerv mögött is az oroszokat látja

2025. november 23. 13:59

A lengyel miniszterelnök cinikusan reagált az amerikai béketervre.

2025. november 23. 13:59
null

Tovább nő a bizonytalanság a háborút lezárni hivatott 28 pontos béketerv körül, miután az amerikai és orosz szerepvállalásról teljesen ellentmondó nyilatkozatok láttak napvilágot. 

A dokumentumot széles körben Moszkva érdekeit szolgáló javaslatként értékelik, mivel több pontja is az orosz követeléseket tükrözi – írja a The Guardian.

Egy amerikai szenátorokból álló csoport azt állítja: Marco Rubio arról tájékoztatta őket, hogy 

a béketerv nem amerikai kezdeményezés, és nem tükrözi Washington hivatalos álláspontját. 

A szenátorok szerint a külügyminisztertől azt hallották, hogy a dokumentum valójában orosz terv, amelyet Moszkva egyik képviselője juttatott el amerikai csatornákhoz, és ezek közvetítőként csak továbbították azt Ukrajnának véleményezésre.

Rubio azonban később visszavágott, és közölte: 

a béketervet az Egyesült Államok dolgozta ki, méghozzá orosz és ukrán visszajelzések alapján, és „erős keretet” jelent a további tárgyalásokhoz. 

Ez a kijelentés teljesen szembemegy a szenátusi beszámolókkal, tovább növelve a zűrzavart az amerikai pozíciót illetően.

Az orosz szál bizonygatásába beszállt Donald Tusk lengyel miniszterelnök is, aki X-en azt írta: „jó lenne biztosan tudni, ki írta a tervet és hol készült”, mielőtt Európa egyáltalán megkezdené annak érdemi megvitatását. 

Nyitókép: ANDRZEJ IWANCZUK / AFP

