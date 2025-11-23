Donald Tusk már az amerikai béketerv mögött is az oroszokat látja

A szenátorok szerint a külügyminisztertől azt hallották, hogy a dokumentum valójában orosz terv, amelyet Moszkva egyik képviselője juttatott el amerikai csatornákhoz, és ezek közvetítőként csak továbbították azt Ukrajnának véleményezésre.

Rubio azonban később visszavágott, és közölte:

a béketervet az Egyesült Államok dolgozta ki, méghozzá orosz és ukrán visszajelzések alapján, és „erős keretet” jelent a további tárgyalásokhoz.

Ez a kijelentés teljesen szembemegy a szenátusi beszámolókkal, tovább növelve a zűrzavart az amerikai pozíciót illetően.