Donald Tusk már az amerikai béketerv mögött is az oroszokat látja

Kiszivárgott Trump titkos ukrajnai béketerve – Európa sokkot kapott a 28 ponttól
Eddig hétpecsétes titok volt, most azonban minden kiderült.
A lengyel miniszterelnök cinikusan reagált az amerikai béketervre.
Tovább nő a bizonytalanság a háborút lezárni hivatott 28 pontos béketerv körül, miután az amerikai és orosz szerepvállalásról teljesen ellentmondó nyilatkozatok láttak napvilágot.
A dokumentumot széles körben Moszkva érdekeit szolgáló javaslatként értékelik, mivel több pontja is az orosz követeléseket tükrözi – írja a The Guardian.
Egy amerikai szenátorokból álló csoport azt állítja: Marco Rubio arról tájékoztatta őket, hogy
a béketerv nem amerikai kezdeményezés, és nem tükrözi Washington hivatalos álláspontját.
A szenátorok szerint a külügyminisztertől azt hallották, hogy a dokumentum valójában orosz terv, amelyet Moszkva egyik képviselője juttatott el amerikai csatornákhoz, és ezek közvetítőként csak továbbították azt Ukrajnának véleményezésre.
Rubio azonban később visszavágott, és közölte:
a béketervet az Egyesült Államok dolgozta ki, méghozzá orosz és ukrán visszajelzések alapján, és „erős keretet” jelent a további tárgyalásokhoz.
Ez a kijelentés teljesen szembemegy a szenátusi beszámolókkal, tovább növelve a zűrzavart az amerikai pozíciót illetően.
Az orosz szál bizonygatásába beszállt Donald Tusk lengyel miniszterelnök is, aki X-en azt írta: „jó lenne biztosan tudni, ki írta a tervet és hol készült”, mielőtt Európa egyáltalán megkezdené annak érdemi megvitatását.
Ezt is ajánljuk a témában
Eddig hétpecsétes titok volt, most azonban minden kiderült.
Nyitókép: ANDRZEJ IWANCZUK / AFP