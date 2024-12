Létezik kortárs magyar szépirodalom, ráadásul a jó értelemben nosztalgikus

Ezzel együtt pedig a veszteség érzését is megkapjuk, szép szavakba és megható megemlékezésbe csomagolva, ami meghatja az olvasót. Itt pedig kiderül, hogy az író nemcsak a szavakkal, de az érzelmekkel is tud bánni. Igen, mindenképpen ajánlom Kovács Krisztián regényét. Sok könyvet olvastam idén is, könnyebbet és nehezebbet egyaránt, de nyelvezete és stílusa miatt az Ablakok az ébrenlétben egy kimondottan szerethető mű, aminél külön öröm, hogy kortárs, magyar szerző munkája. Támogassuk, amennyire csak lehetséges – ha más nem, hát a figyelmünkkel és időnkkel.