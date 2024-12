Elárulta a kormánybiztos: így teljesített idén a magyar filmipar

A kormánybiztos arról is beszélt, hogy melyek voltak a legnézettebb magyar filmek. A Semmelweis közel 350 ezres nézőjével az elmúlt öt év rekordere lett a mozikban, a sikere folytatódik a streamingplatformokon, és a napokban a tévében is látható lesz. A nemzet aranyai közel 100 ezres nézőjével minden idők legsikeresebb dokumentumfilmje lett a hazai moziforgalmazásban, és a S.E.R.E.G. című tévésorozat is kiemelkedő eredményt ért el.