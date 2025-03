„Ahogy horogkeresztet ábrázoló terméket sem lehet kapni, úgy a kábítószeres jelképek is legyenek tiltva” – megtartották az első magyar Drogügyi Csúcsot

A fideszes parlamenti képviselő a Mathias Corvinus Collegiumban megtartott rendezvényen kijelentette, mindenekelőtt őszintén fel kell tárni, hogy milyen a helyzet ezen a területen, hogyan jutottunk el ide. S azzal folytatta, hogy társadalmi összefogásra van szükség, amelyben szerepet kell kapniuk a szülőknek, orvosoknak, védőnőknek, pedagógusoknak, rendőröknek is.

Ugyanakkor a kormánybiztos az

első feladatként említette meg a drogkereskedelem felszámolását, úgy véli, a kábítószer fizikai jelenlétének drasztikus korlátozását kell elérni,

meg kell szabadulni azoktól, akik abból akarnak megélni, hogy megmérgezik a többi embert, ez ugyanis már szolgálja a megelőzést is. S ugyan a használók egyben áldozatok is, de nekik is meg kell érteniük, hogy azok is áldozatok, akik velük és mellettük élnek. Nincs könnyű kábítószer és kemény kábítószer, csak kábítószer van – tette világossá az álláspontját Horváth László.