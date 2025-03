Hogyan termeli újra önmagát a drogfogyasztás?

A gyermekekre gyakorolt hatás

A drogfogyasztó szülők gyermekei különösen veszélyeztetettek. A családi problémák, mint például a szülők alkoholfogyasztása, összefüggést mutatnak a fiatalok szerfogyasztásával. A családon belüli devianciák, mint például az apa alkoholfogyasztása, minden szer esetében összefüggést mutat a kérdezettek alkohol- és egyéb kábítószer-problémáival.

Az OnlinePszichologus.net összefoglalója szerint „egy függő családban a fókusz a szeren, a szerfogyasztáson és gyakran a megvonáson van, ezáltal nem teremtődik megfelelő környezet a gyermek számára. Hiányzik a szülői melegség, a határok és a tiszteletteljes bánásmód és a megfelelő szülői minta. Ennek nyomán olyan viselkedésmódok alakulnak ki, melyek a függő környezetben előnyösek lehetnek a gyermek számára a túlélés szempontjából, azonban onnan kikerülve, felnőttkorban ezek jelentős problémákat okozhatnak.”

A család széthullása és társadalmi izoláció

A drogfogyasztás gyakran vezet a család széthullásához.

A folyamatos konfliktusok, a bizalom hiánya és az érzelmi terhek miatt a családtagok eltávolodhatnak egymástól. A családok gyakran elszigetelődnek a tágabb közösségtől, mivel szégyellik a drogfogyasztó családtag viselkedését. Ez a társadalmi izoláció tovább súlyosbíthatja a problémákat, mivel a család nem kapja meg a szükséges támogatást és segítséget. A család nehézségei természetesen megint elvezethetnek a gyerekek függővé válásához.

Barabásné Kárpáti Dóra A családi problémák hatása a fiatalok szerfogyasztására című tanulmányában arra is felhívja a figyelmet, hogy az olyan, viszonylag hétköznapinak tetsző családi esemény, mint a válás vagy az újraházasodás már önmagában is rizikótényező. „A kábítószer-fogyasztás egyik oka a családstruktúra rendezetlensége. A nem teljes család eleve sok esetben növeli a kockázatot. A WHO (1999) a megbomlott családi struktúra rizikóhatását emeli ki. Az egyszülős családok nagy rizikóhatást mutatnak, de a családi struktúra újraalakulásának még ennél is nagyobb kockázati hatása van (Ackerman és mtsai 2001; Harland és mtsai 2002). Campbell (1998) szerint a válás a gyermekek számára olyan törést, kiábrándultságot okoz, amellyel képtelenek egyedül megbirkózni.” Ugyanakkor – teszi hozzá a kutató – „Átlag fölötti a szerfogyasztás a nem rokon személyekkel és a nevelőanyával élő fiatalok között (ESPAD, 2003).”

Bár a családok maguk is próbálnak megbirkózni a drogfogyasztó családtag okozta problémákkal, nagyon fontos látnunk, hogy sok esetben nagyon nehéz kilábalni a lefelé húzó spirálból.

Fontos, hogy az ilyen családok lépjenek túl a tagadáson, nézzenek szembe a problémával, illetve aktívan keresnek segítséget.

Felnőttként, pedagógusként, vagy egyszerűen felelős polgárként mindannyiunknak dolga, hogy lehetőségeink szerint segítsük a függőségektől szenvedő családokat.