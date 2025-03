Szakértő: Nincs olyan, hogy könnyűdrog vagy nehézdrog, drog van!

Addiktológus: A hatósági fellépés önmagában nem elég

Orsolics Zénó addiktológiai coach lapunk megkeresésére kijelentette, mint segítő szakember örül a miniszterelnök évértékelőn tett bejelentéseinek, mi szerint hajtóvadászatot indítanak a drogkereskedők ellen, véleménye szerint ez mindig is a bűnüldöző szervek dolga és kötelessége volt. Hozzátette, ugyanakkor ez nem elég: ugyanis nemcsak drogkérdésről kellene szerinte Magyarországon beszélni.

A családrendszer-terapeuta arra is felhívta a figyelmet, hogy az új típusú pszichoaktív szerek 2010 óta vannak jelen idehaza. „Ezek kifejezetten a szegregátumokban élőket, közülük is jellemzően a gyermeket és fiatalkorúakat veszélyeztetik. Épp ezért is hangoztatom már régóta, hogy szükség van egy átfogó Nemzeti Addiktológiai Stratégiára”.

Orsolics szerint a függőség ma már egészen mást jelent, mint tíz éve.

A legális szerek – köztük a dizájner drogok – épp úgy, akár csak a viselkedéses addikciók rengeteg család és gyermek életét döntik romba

– szögezte le.

A szakértő egyetértett Zacher Gábor azon nyilatkozataival is, melyekben a toxikológus arról beszélt, hogy a terjesztők mindig a rendőrség és a segítők előtt járnak egy lépéssel. Az addiktológus szerint

a napjainkban elterjedt szerek olyanok, mint a vírusok: ha egyen sikerül felülkerekedni, jön helyette öt másik.

Épp ezért is fontosabb e tudatmódosítók összetételének és nevének elsajátítása helyett az emberre kell koncentrálni. „Érintettek már az iskolák, a munkahelyek, a szórakozóhelyekről nem is beszélve. De azt is érdemes tudni, hogy egy jó prevenciós program nem a drogokról vagy a szerekről szól, hanem arról, hogy megelőzzék azok fogyasztását” – magyarázta.

Orsolics Zénó ezután arra is kitért, hogy a prevenció mellett fontos lenne a családok állapotával is foglalkozni, mivel a fiatalkori drogfogyasztás mentális problémákra is visszavezethető, amelyek az otthonokban gyökereznek. „A kamaszkor beköszöntével sok szülő nem tud mit kezdeni a gyermekével. Nincs ideje rá, elhanyagolja, és ezek a kallódó gyerekek befogadó közeget keresnek, melyek nem egyszer olyan veszélyeket is rejtenek, amelyek függőséghez vezetnek. Ezért is kellene bevonni a segítő szakembereket, mert

minél rosszabbul van egy kiskorú mentálisan, annál könnyebben rászokhat a különböző szerekre”

– fogalmazott meg egy javaslatot.

Az addiktológus coach végül arra is kitért, hogyha a drogkérdést hatékonyan akarjuk kezelni, akkor egy átfogó, szakmai együttműködéseken alapuló párbeszédre lenne szükség. Ebbe pedig akkor is érdemes energiát fektetni, ha nem 4 vagy 8 év alatt térül meg – vázolt fel egy lehetséges megoldást.

„Nincs olyan, hogy könnyűdrog vagy nehézdrog, drog van” „A fiatalok napjainkban átlagosan először 14 éves korukban próbálják ki a kábítószereket. Azonban ez nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió legtöbb országában így van, és ezt már egy 2019-es kutatás is kimutatta, és ez mindenképp egy aggasztó adat” – mondta el a Mandiner megkeresésére Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója. A szakértő azt is megjegyezte, hogy társadalmi csoportonként változik, hogy ki mit fogyaszt. A nagyvárosokban az egyetemisták főként a marihuána-típusú szerekkel élnek, míg a hátrányosabb helyzetű térségekben és rétegekben – valamint a budapesti leszakadt társadalmi csoportokban – a dizájnerdrogokat választják, melyeknek adagja nem ritkán alig kerül 350-500 forintba – ismertette. Az egyetemisták kapcsán arra is kitért, hogy köreikben 37 százalékra tehető azoknak az aránya, akik életük során használtak már marihuánát. „Ez azt jelenti, hogyha megkérdezünk három 18-24 év közötti fiatalt a témában, biztos, hogy az egyikőjük azt fogja mondani, hogy élt már ezzel a tudatmódosító szerrel. A 35-50 év közöttiek körében pedig a »menedzserdrogok« az elterjedtek, mint például a kokain”. Majd azzal folytatta, tévedés, hogy a marihuánától nem lehet függővé válni. Azoknak a fogyasztóknak, akik napi szinten „szívnak”, mintegy 30 százalékuk fizikai függővé válik, a többiek pedig pszichés problémákról számolnak be. „Egy füves is ugyanolyan kábítószerfüggő lesz, mint az, aki LSD-t használ. Tehát nincs olyan, hogy könnyűdrog vagy nehézdrog, drog van, és mindegyik függést okoz” – szögezte le Téglásy.



Az odafigyelés és az összefogás segíthet a bajban

„Egy család önvédelmi képessége – legyen szó bármilyen veszélyről – annál erősebb, minél összetartóbb, egységesebb, szinergikusabb a család egészének működése. Ha a mindennapokban sok az együtt töltött minőségi idő akkor lényegesen egyszerűbb észlelni, ha valamelyik családtagnál, mondjuk az egyik kiskorúnál hirtelen viselkedés változás áll be. Különösen, ha ez negatív irányba történik” – mondta el a Mandinernek Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő.

Az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutató-szakértője azzal folytatta, a probléma észlelését követően meg kell próbálunk minél több információhoz jutni az érintett családtagtól, illetve az alapvető közösségektől – iskola, sportközösség, baráti közösség, stb. – ahol sok időt tölt.

„A valós információ megléte alapvető fontosságú a helyes döntéshez.

Ezt követően fokozott odafigyeléssel, szabályok bevezetésével és családi, közösségi összefogással megállítható, visszafordítható a probléma.

Ha ez nem működik akkor érdemes mihamarabb a rendőrséghez fordulni, felkészült bűnmegelőzési szakemberek segítenek a probléma megoldásában, megelőzésében lokális ismeretekkel, speciális módszerek alkalmazásával” – magyarázta Pöltl Ákos.

