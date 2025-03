Megmozdultak a cigány közösségek – hatósági fellépést sürgetnek a dílerek és a kotyvasztók ellen

Megmozdultak a cigány közösségek

A romaügyi szakértő arra is rámutatott, hogy bár korábban többször érte kritika a roma közösségeket amiatt, hogy semmit nem tesznek azért, hogy a nehéz helyzetükön javítsanak – ebbe a különféle függőségek is beletartoznak – az elmúlt két hétben azt tapasztalni, hogy egyre több roma is felszólal különféle fórumokon azért, hogy az élettereikből kiszorítsák a kábítószereket, a terjesztőket. „Százával érkeznek a bejelentések, a cigány közösségek tagjai azt is megnevezik, hogy egy adott településen kik és hol kereskednek kábítószerekkel.

De több olyan esetről is tudunk, ahol közbenjárást kérnek a hatóságoktól annak érdekében, hogy a dílerek és a kotyvasztók végre eltűnjenek.”

„Kijelenthető, hogy megmozdult az ország: rég látott összefogás és önszervezkedés zajlik. Az említett közösségek tagjai úgy tűnik megértették, hogy végre itt a lehetőség, hogy megszabaduljanak a mérgektől!” – hangsúlyozta.

Forgács István lapunknak azt is leszögezte, hogy „hamis az a kép, hogy a cigányok kollektíven felelősek az olcsó drogok elterjedéséért. Akárcsak az, hogy a cigányok veszélyesek a droghasználatból eredő kiszámíthatatlan reakciókért. A helyes megfogalmazás inkább az, hogy ennek a közel egymilliós kisebbségnek egy jelentős része a leginkább kiszolgáltatott a kábítószer-kereskedelemnek”.

Vissza kell szorítani a drogkínálatot, amennyire csak lehet

A szakértő célként azt is megfogalmazta, hogy amennyiben sikerül a kábítószer-kínálatot a most elindított intézkedésekkel is visszaszorítani, akkor meglesz az esély rá, hogy a legfiatalabb korosztály tagjai már nem találkoznak majd a drogokkal olyan gyakorisággal és mértékben, mint az elmúlt időszakban, és nehezebben is szoknak majd rá. „Persze a prevenció és az elterelés is egy fontos lépés, de jelenleg azok, akik azért dolgoznak, hogy minél kevesebb drog jusson el a fogyasztókhoz, életeket mentenek” – hangzott el.

Ezután Forgács István arra is kitért, hogy bár a magyar társadalom tisztában van azzal, hogy a mintegy két hete érvényben lévő intézkedések a jövőnkről szólnak, és egy nemrégiben ismertetett felmérés szerint is a megkérdezettek több mint 90 százaléka egyet ért abban, hogy szigorúbban kell fellépni a kábítószer-kereskedők ellen, még mindig akadnak olyan hangok, amelyek a hathatósabb hatósági beavatkozások miatt rendőrállamot kiáltanak. „Míg mások pedig azért fakadnak ki, ha valakit elvisznek egy füves cigaretta birtoklása miatt vagy visszautasítják azt, hogy egy szakközépiskolákban szúrópróba szerűen drogtesztet végezzenek a diákok körében. Ez egyfajta tudathasadásos állapot, amelyen jó lenne minél hamarabb felülkerekedni” – fogalmazott a felzárkózáspolitikai szakértő.