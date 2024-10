A Hunyadi óriásit fog szólni itthon és külföldön is – Cannes-ban már most odavannak a sorozatért

Nyitókép: Kádár L. Gellért Hunyadi János szerepében a Hunyadi sorozatban. (Facebook)

Új előzetes jelent meg a Beta film és a Nemzeti Filmintézet által támogatott Hunyadi sorozatról, amely a külföldi piacon a Rise of the Raven (A holló felemelkedése) címmel fut majd. Amíg a korábbi teaserben inkább a szerelem, az intrika és az a személyes küzdelmek álltak a középpontban, a most bemutatott trailer a harcok és a tettek mezejére kalauzolja a nézőket, egy látványos csatajelenettel is szolgálva.

A Bán Mór nagy sikerű regényciklusára épült sorozat első része a tegnap kezdődött cannes-i MIPCOM-on (Marché International des Programmes de Communication) ma délután lép a nemzetközi szakmai közönség elé; ez az első olyan magyar vonatkozású alkotás, amely a szervezők szerint vörös szőnyeges bevonulást ér. A hírről, illetve a produkcióról korábban a Variety amerikai filmes magazin is exkluzív anyagban számolt be. A Hunyadi magyar származású producere, Robert Lantos, aki nem mellesleg a Bán Mór-könyvek régi rajongója is, akkor így beszélt a „szerelemprojektjéről”:

„Úgy sejtem, hogy a nem angol nyelvű produkciók világában valószínűleg ez a valaha volt legambiciózusabb, már csak a terjedelme és a költségek okán is. A finanszírozás összehozása egyfajta csoda volt.”