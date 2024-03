A Dűne 2 már most felülmúlta az előzetes várakozásokat

Ahogy arról a Mandineren beszámoltunk, nagy nevekkel, sztárok tömkelegével vitte vászonra a Warner Bros. és a Legendary a Dűne második részét. Most pedig a VG cikkéből kiderült: pénteken 32,1 millió dollár nyitónapi bevételt ért el a film Észak-Amerikában, amiből 12 millió dollár elővételes jegy volt.

Mint a lap kiemelte: iparági elemzések alapján a film nagyon szerén becslések esetén is 72-75 millió dollár nyitási bevételre számíthat, ami majdnem a kétszerese az első film által hozott 40 millió dollárnak. A cikkben emlékeztetnek arra, hogy ez azért megdöbbentő, mert a sci-fit viszonylag nehéz eladni. Emlékeztette, hogy a film berobbanásához az is hozzájárulhatott, hogy a Dűne 2 kiváló kritikákat kapott – így nem kizárt, hogy a hétvégén akár a 80 millió dolláros bevételt is eléri. Ez annak fényében szintén kiemelkedő, hogy

a Warner a filmből származó bevételek tekintetében már 65 millió dollárral is elégedett lett volna belföldön, 75 millióval pedig külföldön.

A film 71 országban, köztük hazánkban kerül bemutatásra ezen a hétvégén, és a VG beszámolójából kiderült, hogy jól teljesít azokon a piacokon is, ahol a hét közepén kezdték el vetíteni. A Dűne 2 magyar vonatkozással is rendelkezik, ugyanis a szereplők a Pécsi Gloves International által készített kesztyűket hordják.

A Dűne 2 tekintetében a Warner Bros. stúdió igencsak kalandos utat járt be egyébként, ugyanis tavaly a film második részének bemutatását a Hollywoodban május óta tartó forgatókönyvíró- és színészsztrájk miatt el kellett halasztani.

***

Nyitókép: InterCom