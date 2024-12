A terrorfenyegetés nem dezinformáció, Magyarország is veszélyben van

Hozzátette: a titkosszolgálatoknak most be kell határolni, van-e saját adat arra vonatkozóan, hogy kik, hol és mit akarnak elkövetni Magyarországon. Ezek után pedig a TEK csírájában fojthatja el az ellenséges szándékokat, már az előkészítő szakaszban.



Sas Zoltán figyelmeztetett, jelenleg sok külföldi is van hazánkban, a migráció és a terrorizmus pedig sajnos kéz a kézben jár az egész világon. És ez nem feltétlenül csak az illegális bevándorlókra lehet igaz, hiszen régi, bevett módszer a hírszerzők, ügynökök beépítése a menekültek közé bizonyos célok érdekében.



Horváth József – a katonai és a polgári elhárítás egykori műveleti főigazgató-helyettese – szerint is komolyan kell venni a terrorfenyegetést, az nem csupán dezinformáció.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója azt mondta, lehetett titkosszolgálati konzultáció Szlovákia szakembereivel, konkrét adatokkal kellett rendelkezni egy ilyen hivatalos bejelentés előtt. Ilyenkor mindig azt kell vizsgálni, kinek lehet érdeke egy ilyen terrorcselekmény és kinek van erre lehetősége és eszköze is.

Horváth kijelentette, több olyan érdekelt is lehet, akiknek az a célja, hogy január 20., vagyis Donald Trump amerikai elnöki beiktatása előtt másokat is megpróbáljanak belerángatni az orosz–ukrán háborúba.