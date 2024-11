Szakember állítja: Magyar Péter nem alkalmas az ország vezetésére

A klinikai szakpszichológus végül arra is kitért, hogy véleménye szerint Magyarnak azért van szüksége a folyamatos „showműsorra”, az üres frázisok puffogtatására, hogy felszínen maradjon.

Ha ezek az üzengetések, folyamatos fényképezkedések, sajtótájékoztatók nem lennének, akkor hamar kiderülne, hogy a Tisza Pártnak valójában csak víziói vannak, tényleges programja nincs.

Nem látom sehol és értelmezhetetlen számomra, hogy az ígéreteiket hogyan fogják betartani. Kormányzáshoz azonban konkrétumok nem ártanának, azok nélkül mindez az emberek félretájékoztatása”.

„A Magyar Péter-jelenség idehaza újszerű. Igaz, korábban Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnöknek is voltak hasonló, bulváros próbálkozásai, például, mikor Batiz András esküvője előtt táncra perdült, de azok még mindig önazonosabb akciók voltak, mint a TISZA Párt vezetőjének megnyilvánulásai. Nem is véletlen, hogy Gyurcsány Ferenc még évtizedek múltán is politikai tényező, míg az ellenzék vezetői szerepére törekvő politikusnál pedig kicsit több mint fél év után is érezni, hogy kezd veszíteni fényéből” – fűzte hozzá.