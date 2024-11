Elemző a szivárogtatási botrányról: Magyar Péternek távoznia kell a közéletből!

Kérdésessé vált a Tisza Párt belső kohéziója

A vezető elemző arra is rámutatott, hogy „Magyar Péter esetében most a Tisza Párt belső kohéziója erősen kérdésessé válik, hiába állítja, hogy az a párbeszéd nem hangzott el, melyben többek között agyhalottaknak nevezte munkatársait. De az az EP-képviselő, akit Magyar annak idején leszidott, mert interjút mert adni, emlékszik erre az esetre. S feltehetőleg ott van valamennyiük levélfiókjákan vagy a Signal-csoportjában az is, hogy a pártelnök gyakorlatilag megtiltotta, hogy a sajtónak nyilatkozzanak. Tehát ők tudják, hogy a hangfelvétel eredeti, és a vezetőjük így viselkedik velük szemben, amikor a szimpatizánsok vagy a kamerák nem látják” – sorolta.