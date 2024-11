Márki-Zay az ellenfél, Magyar a saját szimpatizánsait gyalázza

Márki-Zay Péter máskor a falusi embereket tudatlannak, ostobának nevezte, olykor részegeseknek, agymosottaknak is. De megsértett több társadalmi csoportot, a vidékiek mellett az időseket, fogyatékkal élőket, jobboldali szavazókat is, és a migráció ellenzőit is szerencsétlen és ostoba emberekként írta le.

Egyszer úgy fogalmazott,

hogyha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, akkor valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni”.

Az egyik legdurvább kiszólás azonban az azóta visszavonult egykori szocialista politikustól, Bangóné Borbély Ildikótól származik. Az MSZP képviselője az ATV-ben azt mondta, „Ha már szókimondó vagyok: sok a patkány Magyarországon, ha már a patkánytéma felhozódott Budapesten” – miután arról kérdezték, mégis miért ilyen nagy a Fidesz támogatottsága.