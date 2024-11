Magyar egy állítást tagad, de a másik kettő is vállalhatatlan

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

Magyar Péter erőtlen és ellentmondásos reakciójából az derül ki, nagyon kínosan érinti az a hangfelvétel, amely számos szerkesztőségbe, így a Mandinerhez is eljutott, és amelyet közzé is tettünk, ugyanakkor számos kérdés vetődik fel a felvétel és a Facebook-oldalán közölt magyarázkodása kapcsán. Mindez egyébként nem érhette váratlanul, hiszen ő maga jelentette be a vasárnapi rendkívüli sajtótájékoztatóján, hogy számít ilyen akciókra.