Magyar Péterben mindig volt egy erős frusztráltság, hogy miért nem ő lett a miniszter – kipakol az Igazságügyi Minisztérium volt munkatársa

Állítása szerint számtalan olyan eset is volt, hogy a szolgálati autóban, telefonálás közben is, a telefonból kihallatszódva Magyar finoman sem helyénvaló módon beszélt Varga Judittal, becsmérelte, szekírozta. Informátorunk közölte azt is, hogy Magyar folyamatosan a miniszter önbecsülését próbálta tönkretenni – csak a miniszter lelkierején múlott, hogy ez nem sikerült.

Ez az, amit mi is megéltünk Varga Judittal együtt”

– mondta.

A korábbi igazságügyi miniszternek a volt munkatárs szavai szerint nem véletlenül volt az áldozatsegítés a szívügye. Mikor 2019-ben átvette a tárca vezetését, három áldozatsegítő központ létezett hazánkban, ahova tudtak fordulni a családon belüli erőszakot elszenvedők. Varga Judit miniszterségének végére lett ezekből 17. A volt munkatárs arról is beszélt, hogy szintén a miniszter lelkierejét mutatja, hogy az olyan egyeztetéseket is profin tudta megcsinálni, amikor a szakértők a lelki párkapcsolati erőszakról beszélve nagyon hasonló eseteket említenek ahhoz, ahogy Magyar Péter viselkedett vele.

Péternek (Magyar – a szerk.) van egy kifejezetten terhes, konfliktusos személyisége, sokszor járt be a minisztériumba és ez mindenki számára kifejezetten idegesítő, feszélyező volt”

– jelezte forrásunk.

Informátorunk elmondta, sok mindent elárul a politikai babérokra törő sértett exférjről, hogy többször is előfordult olyan, hogy egy rendezvényre, ahol sok magas beosztású ember megjelent, Magyar mindenképp kikönyökölte, kikönyököltette magának, hogy részt vehessen ezeken, még akkor is, amikor mások nem vittek, nem vihettek a házastársakat, de Varga Juditra tekintettel végül ezt megengedték neki.

Magyar akkor is ott akart lenni az első sorban”

– tette hozzá.

Forrásunk szerint már korábban is felvetődött Varga Juditban, hogy elváljon Magyartól, ám ezt akkor azért nem tette meg, mert azon felül, hogy nagyon szereti a gyermekeit, akiknek az lenne a legjobb, ha egy teljes családban nőnének fel, félt attól is, hogy mivel korábbi párjának kiszámíthatatlan a természete, vajon mit lépne a válás hírére. Megtudtuk többek között azt is, hogy amikor megkezdődött a minisztériumi munka Varga Judit kinevezésekor, Magyar egyből „megpróbált odafigyelni arra, mit csinál a sajtóosztály. Közvetlenül is”.

Az volt az érzésünk, hogy ez volt az alku, hogy a minisztériumi sajtóra Magyar ráláthat, hogy érezze, hogy ő is fontos”

– közölte forrásunk.