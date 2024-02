Jobboldali körökben mindig is hiú és törleszkedő szépfiúnak tartották Magyar Pétert

A kegyelmi ügy folytán mostanra „megvilágosodott” és a kormányt, több minisztert, valamint a komplett jobboldalt támadó Magyar Péter két héttel ezelőttig még egészen mást gondolt a világról, Magyarországról, a politikáról. Az elmúlt években ugyanis előszeretettel vett részt – többnyire a (volt) felesége, Varga Judit társaságában – olyan rendezvényeken, amelyeken a mára számára már vállalhatatlan kormányzati potentátok is megjelentek.

Magyar semmiből jött politikai fordulata óta több fideszes háttéremberrel, valamint az igazságügyi tárca ügyeire rálátással rendelkező személyekkel is beszélgettünk, hogy megtudjuk, milyen karakter Magyar Péter, minek tudják be az ellenzék ügyeletes messiásának mozgását.

A visszaemlékezések alapján annyi mindenképp megállapítható, hogy Magyart fideszes körökben sosem vették túl komolyan, nem igazán a saját teljesítménye miatt tartották számon, leginkább Varga Judit volt igazságügyi miniszter férjeként, valamint a néhai köztársasági elnök Mádl Ferenc keresztfiaként, Erőss Pál magyar ügyvéd, bíró, népszerű televíziós személyiség unokájaként azonosították.

Az igazságügyi minisztériumot jól ismerők „megmosolyogtató” és „kicsit idegesítő” figuraként írják le a hirtelen politikai fordulaton átesett ex-férjt. Többen mindig is hiperaktív, nagyon hiú, a kormányzati politikusokhoz állandóan törleszkedő, a miniszterek társaságát kereső embernek ismerték meg, amivel csak az volt a probléma, hogy

„a miniszteri stáb jelentős energiáját kötötte le, hogy a napi ügyek mellett Péter túlmozgásait is kezelni kellett”.

A „túlmozgások” alatt azokat az eseteket értik, amikor Varga Judit férje ott akart lenni valamilyen fontos, kormányzathoz kötődő eseményen, rendezvényen. „Legyen az miniszterelnöki évértékelő, tusnádfürdői beszéd, Merkel kancellár látogatása, vagy bármilyen jelentősebb esemény, azt is meg kellett oldaniuk, hogy Péter lehetőleg az első sorba kerüljön” – mondja forrásunk, aki szerint a munkatársak mindig mosolyogva vették tudomásul, hogy nem csak a miniszter jelenlétével kell foglalkozniuk, hanem a férje pozícionálásával is.

Az alábbiakban példálózó jelleggel összeszedtünk pár korábbi képet olyan eseményekről, ahol a fent említett jelenség az olvasók számára is látható.

Nyitóképünkön például az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséjén Schmitt Pál volt köztársasági elnök közelében ül a Hősök terén 2021. szeptember 12-én, a fotót az MTI munkatársa, Máthé Zoltán készítette.

De az első sorban állt Magyar Péter azon az ökumenikus istentiszteleten is, amelyet 2019. augusztus 19-én tartottak a Páneurópai Piknik harmincadik évfordulója alkalmából a soproni Evangélikus templomban Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Angela Merkel német kancellár részvételével. (Fotó: volksgruppen.orf.at)

Forrás: volksgruppen.orf.at

Tusnádfürdőn, a Fidesz nagy nyári erdélyi rendezvényén több alkalommal is részt vett Magyar Péter. Varga Judit Facebook-oldalán erről fotó is található, a képeken pedig Magyar is feltűnik, ahogy az első sorokból hallgatja Orbán Viktor beszédét.

Magyar Péter Tusnádfürdőn, 2022. július. Fotó: Varga Judit Facebook-oldala

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán