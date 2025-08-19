V4-es erősítés Orbánnak: Pellegrini is a magyar kormányfő oldalára állt Brüsszel helyett

Orbán Viktor is reagált a Trump–Putyin csúcstalálkozóra: „Soha rosszabb hétvégét!”
A miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést.
„A hétfői tárgyalások a Fehér Házban nagy reményt hoztak, hogy három és fél év tragikus háború után sikerülhet áttörést elérni a diplomáciai egyeztetésekben” – fogalmazott Szlovákia elnöke.
„Üdvözlöm a nemzetközi közösség erőfeszítéseit Donald Trump amerikai elnök vezetésével a tartós és fenntartható béke elérésére Ukrajnában” – írja Peter Pellegrini Szlovákia elnöke a Facebookon. Ez azt mutatja, hogy a szlovák elnök Orbán Viktor álláspontját osztja, hiszen a magyar kormányfő következetesen hangsúlyozta: csak Donald Trump képes békét teremteni Ukrajnában.
A szlovák államfő kiemelte, hogy
a hétfői tárgyalások a Fehér Házban nagy reményt hoztak, hogy három és fél év tragikus háború után sikerülhet áttörést elérni a diplomáciai egyeztetésekben”.
A csúcstalálkozó résztvevőinek nyilvános nyilatkozataiból világos, hogy körvonalazódik egy egyértelmű megállapodás az USA és az úgynevezett hajlandó országok koalíciója részéről biztonsági garanciák nyújtására Ukrajna számára.
„Ez a szempont elengedhetetlen a tartós és fenntartható béke eléréséhez. Ami azonban fontos, az Oroszország és Ukrajna közötti közvetlen tárgyalások a jövőbeni kapcsolatok rendezéséről Ukrajnában” – tette hozzá Pellegrini.
„Határozottan hiszem, hogy Donald Trump elnök vezetésével a közelgő háromoldalú tárgyalások keretében sikerül áttörést elérni ebben a legfontosabb kérdésben is.
Csak így lehet megállítani az értelmetlen öldöklést Ukrajnában” – zárta a bejegyzését a szlovák elnök.
„Az elszigetelésre épülő stratégia elbukott”, Magyarország üdvözli a Trump–Putyin tárgyalás eredményeit – szögezte le a miniszterelnök.