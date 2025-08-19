V4-es erősítés Orbánnak: Pellegrini is a magyar kormányfő oldalára állt Brüsszel helyett

A szlovák államfő kiemelte, hogy

a hétfői tárgyalások a Fehér Házban nagy reményt hoztak, hogy három és fél év tragikus háború után sikerülhet áttörést elérni a diplomáciai egyeztetésekben”.

A csúcstalálkozó résztvevőinek nyilvános nyilatkozataiból világos, hogy körvonalazódik egy egyértelmű megállapodás az USA és az úgynevezett hajlandó országok koalíciója részéről biztonsági garanciák nyújtására Ukrajna számára.

Közvetlen tárgyalásokra van szükség

„Ez a szempont elengedhetetlen a tartós és fenntartható béke eléréséhez. Ami azonban fontos, az Oroszország és Ukrajna közötti közvetlen tárgyalások a jövőbeni kapcsolatok rendezéséről Ukrajnában” – tette hozzá Pellegrini.

„Határozottan hiszem, hogy Donald Trump elnök vezetésével a közelgő háromoldalú tárgyalások keretében sikerül áttörést elérni ebben a legfontosabb kérdésben is.

Csak így lehet megállítani az értelmetlen öldöklést Ukrajnában” – zárta a bejegyzését a szlovák elnök.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

***