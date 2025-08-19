Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Oroszország Donald Trump Peter Pellegrini

V4-es erősítés Orbánnak: Pellegrini is a magyar kormányfő oldalára állt Brüsszel helyett

2025. augusztus 19. 16:47

„A hétfői tárgyalások a Fehér Házban nagy reményt hoztak, hogy három és fél év tragikus háború után sikerülhet áttörést elérni a diplomáciai egyeztetésekben” – fogalmazott Szlovákia elnöke.

2025. augusztus 19. 16:47
null

„Üdvözlöm a nemzetközi közösség erőfeszítéseit Donald Trump amerikai elnök vezetésével a tartós és fenntartható béke elérésére Ukrajnában” – írja Peter Pellegrini Szlovákia elnöke a Facebookon. Ez azt mutatja, hogy a szlovák elnök Orbán Viktor álláspontját osztja, hiszen a magyar kormányfő következetesen hangsúlyozta: csak Donald Trump képes békét teremteni Ukrajnában.

Ezt is ajánljuk a témában

A szlovák államfő kiemelte, hogy 

a hétfői tárgyalások a Fehér Házban nagy reményt hoztak, hogy három és fél év tragikus háború után sikerülhet áttörést elérni a diplomáciai egyeztetésekben”.

A csúcstalálkozó résztvevőinek nyilvános nyilatkozataiból világos, hogy körvonalazódik egy egyértelmű megállapodás az USA és az úgynevezett hajlandó országok koalíciója részéről biztonsági garanciák nyújtására Ukrajna számára. 

Közvetlen tárgyalásokra van szükség

„Ez a szempont elengedhetetlen a tartós és fenntartható béke eléréséhez. Ami azonban fontos, az Oroszország és Ukrajna közötti közvetlen tárgyalások a jövőbeni kapcsolatok rendezéséről Ukrajnában” – tette hozzá Pellegrini.

„Határozottan hiszem, hogy Donald Trump elnök vezetésével a közelgő háromoldalú tárgyalások keretében sikerül áttörést elérni ebben a legfontosabb kérdésben is. 

Csak így lehet megállítani az értelmetlen öldöklést Ukrajnában” – zárta a bejegyzését a szlovák elnök.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belesmalac
2025. augusztus 19. 18:38
Ezt a tót senkit se hívták meg az USA-ba ahogy a beles zsebpiszok malacot se!:DDDDDDD
Válasz erre
0
3
Treeoflife
2025. augusztus 19. 17:24
"„Üdvözlöm a nemzetközi közösség erőfeszítéseit Donald Trump amerikai elnök vezetésével a tartós és fenntartható béke elérésére Ukrajnában” – írja Peter Pellegrini Szlovákia elnöke a Facebookon. Ez azt mutatja, hogy a szlovák elnök Orbán Viktor álláspontját osztja..." Nem vagyok abban biztos, hogy Orbán véleménye miatt, inkább talán látja a változó széljárást. Pellegrini ugyan néha mutatott szimpátiát irántunk, de azt túlzás lenne kijelenteni, hogy mellénk állt - esetleg jó pontot szerezne Trumpnál.
Válasz erre
7
0
stormy
2025. augusztus 19. 17:19
nem csoda hogy egy ilyen cikkhez senki se adja a nevét...
Válasz erre
2
0
magichorze
2025. augusztus 19. 16:59
Pár nap és ezek is mindig is diplomáciai eredményt akartak...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!