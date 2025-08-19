Ft
08. 19.
kedd
Egyre több fiatal csatlakozik a Digitális Polgári Körhöz – exkluzív bepillantás a zárt klub falai mögé

2025. augusztus 19. 17:06

Bár a Digitális Polgári Körök bejegyzéseit csak a tagok láthatják a Mandiner engedélyt kapott arra, hogy időről-időre egy-egy tagjának a posztját megosszuk.

2025. augusztus 19. 17:06
null

Bár a Digitális Polgári Körök bejegyzéseit csak a tagok láthatják a Mandiner engedélyt kapott arra, hogy időről-időre egy-egy tagjának a posztját megosszuk. Így tesszünk most is, amikor közreadjuk Nagy Bence írását és Cserhátsurány Polgármesterének, Szalai Lőrincnek a vallomását.

Nagy Bence így ír:

„Tisztelt Polgártársaim!

23 éves fiatalként vállalom: keresztény, polgári értékrendet képviselek.

A tisztesség, a hazaszeretet, a felelősségvállalás és a közösség iránti elkötelezettség számomra nem idejétmúlt, hanem örök iránytű. Hiszem, hogy ezek az értékek nemcsak a múltat, hanem a jövőt is formálják.

Nem akarok megfelelni egy olyan világnak, amely megtagadja a gyökereit. Sokkal fontosabb számomra, hogy hű maradjak ahhoz, amiben hiszek emberként, magyarként, keresztényként. Ez nem divat. Ez meggyőződés. 

Hajrá!”

Szalai Lőrinc pedig ekként:

„Tisztelt Barátaim!

Fiatal polgármesterként gyakran szembesülök azzal a jelenséggel, hogy a kortársaim nem mindig nézik jó szemmel a politikai szerepvállalásomat. Voltak, akik korábban a politikától távol tartották magukat, mégis kritikát fogalmaztak meg felém. Én azonban hiszek abban, hogy a közös gondolkodás, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés ereje mindent felülmúl.
Sok helyen olvasom, hogy a fiatalok azt mondják, el vannak nyomva, nincs lehetőségük és nincs jövőjük. Én ezzel nem tudok egyetérteni. Szerintem mindenkinek ugyanannyi esélye és lehetősége van. A magam példájával is szeretném ezt igazolni: 28 évesen lettem polgármester, a településünk vezetője, mert az emberek bizalmat szavaztak nekem, hogy együtt tegyünk a jövőnkért. Ez a bizalom és lehetőség mindenki számára elérhető, ha élünk vele.

Éppen ezért örülök annyira, hogy a Digitális Polgári Kör létrejött. Itt, ebben a közösségben, ugyanazt az erőt és támogatást érzem, mint a saját településemen, ahol minden nap a jobbító szándék vezérel minket. Akárcsak ott, itt is

közös célokért dolgozunk: Magyarország felemelkedéséért, a haza szeretetéért és a jobboldali, konzervatív értékekért.

Hiszem, hogy az összefogás a legerősebb fegyverünk. Széthúzás helyett erősítenünk kell egymást, mert csak így tudjuk előre vinni a településeinket és ezzel együtt hazánkat.”

 

Nyitóképünk illusztráció! Fotó: Pixabay

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
