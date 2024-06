„Ha megfélelemlítő és erőszakos egy politikai szereplő, akkor az erős változásokat tud beindítani a hallgatóságban” – szakértőt kérdeztünk a tömegpszichózisról

„Ebben a befolyásolás, a manipuláció erőteljesen ott van, az adrenalin és más jutalmazó hormonok hatására könnyebb ilyenkor bizonyos üzenetet átadni. Legyen az politikai, közéleti, szórakoztatóipari tartalom” – húzta alá.

Egy koncerten is megtapasztalhatjuk a tömegpszichózist

A szakember ugyanakkor kijelentette, hogy azt nem várhatják el se tőle, sem más pszichológustól, hogy megítélje, ez jó vagy rossz. „A tömegpszichózis jelen van egy olyan nagyobb vallási eseményen is, mint a pápa látogatása, de egy koncerten is megfigyelhető. A múlt hétvégi Azahriah-koncerteken is megtapasztalhattuk ezt még külső szemlélőként is. A jelenség tehát valami olyan, ami az ember társas lényéből, ideg – és érzelmi rendszeréből, a tudatos és tudattalan között húzódó rugalmas határból fakad. Szélsőséges állapotai lehetnek veszélyesek, egyébként természetes jelenségnek tekinthető és eszerint kell kezelni is” – magyarázta.