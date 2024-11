Mi lesz veled Óbuda? Kiss László polgármester a börtönből jelentkezett

A DK politikusa ebben arról írt, hogy: „Ezen abszurd és jogellenes politikai koncepciós eljárás közepette is gondoskodtam az önkormányzat működéséről, annak ellenére, hogy az ügyészség indoklás nélkül megtagadta a kabinetfőnökömmel való kapcsolattartást. A cél világos: új választások kikényszerítése. Polgármesteri utasításokkal részletesen szabályoztam a helyettesítés rendjét, ügyvédeim segítségével részletesen informálódok a kerület ügyeiről, és jegyző úr segítségével az alapvető fontosságú döntéseket meghozom. Szeretném jelezni, hogy mind fogva tartásomat, mind polgármesteri jogaim csorbítását törvénytelennek tartom, magamat politikai fogolynak tekintem, és most és a jövőben is azért dolgozom, hogy az egyre putyinizálódó rendszer véget érjen. Óbudáért, a Köztársaságért!”

Baloldali pártkatonára akarják bízni a III. kerület vagyonát

Kiss László szerint az ügyészség „folyamatosan hazudik a közleményeiben”, a jobboldali sajtónak kiadja az úgynevezett „nyomozati jegyzőkönyveket”, a jelenlegi intézményi elhelyezését, sőt még a hozzájuk való átszállítás időpontját is, „őt pedig megakadályozzák abban, hogy nyilatkozzon a sajtónak”.