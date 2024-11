Egy régi vágású antikvárius, akinek az olaszok sztárfocistája is a vevője volt

Szőnyi reméli, még sokáig hódolhat a szenvedélyének, a régi könyeknek. Fotó: Mandiner

A Szőnyi Antikváriumot a Szent István körúton végül 1992-ben nyitották meg. Nyílt privatizáció keretén belül, árverés útján jutottak hozzá a helyiség bérleti jogához. Szőnyi Endre habár 46 éve van a szakmában, ma is nagy izgalommal várja, milyen könyveket visznek be az antikváriumába, amely már az Ipoly utcába költözött azóta: „Mindig ott van a csoda lehetősége, hogy valaki besétál az utcáról és hoz egy különleges, ritka könyvet. Szeretem felderíteni egy kötet történetét, a keletkezésének hátterét, az írója életét. Nagyon izgalmas munkának tartom.” A kincsekkel kapcsolatban azt is elmeséli, nem is olyan régen nyílt az ajtó és egy ritka kéziratgyűjteményt hoztak be hozzá. Volt benne Babits, Kosztolányi és Krúdy kézirat is, természetesen árverésre kerülnek. Szőnyi is rendez árveréseket, ahol nem egyszer ő szól licit közben a gyűjtőknek, hogy ne harcoljanak annyira az adott könyvért, mert nem olyan jó állapotú. Látszólag maga ellen beszél, ám szerinte mégsem: