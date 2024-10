Felveszi-e a kesztyűt a magyar mezőgazdaság az időjárási anomáliakkal? A klímakutató elárulta!

Minél több vizet és csapadékot kell visszatartani

Ezután felhívta arra a figyelmet, hogy a jövő mezőgazdaságának azt kell megoldania, hogy a lehullott többletcsapadékot visszatartsa. „Ez összeurópai probléma.

A Kárpát-medencében évente kilenc köbkilométernyi csapadék folyik le.

Ennek 80-85 százalékát nem fogjuk meg, de ezen már a következő években változtatni kell. Azonban ennek a kivitelezése irdatlan mennyiségű pénzbe fog kerülni. Felszíni – néhány napja a Lajtán egy ilyet nyitottak meg, hogy ebbe távozzon a víz –és a felszínalatti víztározókat egyaránt létre kell hozni. Utóbbit úgy kell elképzelni, hogy a kőzetben fogják fel a vizet. Ez a módszer már bevált az Egyesült Államokban és Franciaországban is”.

A víztározók kérdése elsősorban az Alföld problémája lesz. 2100-ig ugyanis nem látszik, hogy jelentősebb változás történne a Dunántúl vízellátottságában. Szemben az Alfölddel, amely mindig is arid, szárazságra hajlamos terület volt, és a következő 50 évben is az lesz. Ezt a szárazságra való hajlamot pedig csak tovább fokozzák az évszázadokkal ezelőtt szabályozott folyók is, melyeken nem ritkán az ár is pár nap alatt levonul – magyarázta. „Továbbá ha jó mezőgazdaságot akarunk, akkor nem szabad figyelmen kívül hagyni a talajaink minőségét sem. Ehhez pedig természetes és műtrágyát is használni kell” – fűzte hozzá.