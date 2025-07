Háború és lopás 5. rész – íme a hitelezők, akik markukban tartják az ukrán agrárcégeket

A legutóbbi részben pedig azzal foglalkoztunk, hogy kik húznak még hasznot az említett cégek eredményeiből, kik a végső nyertesek, kik zsebében landol az ukrán mezőgazdasági profitja. cikksorozatunk legújabb részében pedig azt próbáljuk a rendelkezésünkre álló adatok alapján megmutatni, hogy az említett cégek alapító tulajdonosain és részvényesein kívül kik szólnak még bele a vállalatok irányításába, és a legfontosabb döntésekbe.

A The Oakland Institute 2023 végén megjelent War and Theft: the takeover Ukraine's agricultural lands (Háború és lopás: Ukrajna mezőgazdasági területeinek elfoglalása) című jelentése feltárta, hogy

az ukrán mezőgazdasági területeken gazdálkodó cégek jelentős részének komoly hiteltartozásai vannak.

Ez azért lényeges, mert az adós cég és a hitelezők között kialakuló függő viszony bizonyos szintű ellenőrzést biztosít utóbbiak számára a vállalatok és vagyonuk (amely az eszközök mellett adott esetben a termőföld is lehet) felett.