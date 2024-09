Magyarországon enyhült a nyomás, de az ukránok nyögik, hogy a kormány megvédte a magyar gazdákat

Augusztus 10-e körül azonban jelzett az EU vészfék-mechanizmusa: addigra a vámmentesen behozott ukrán méz mennyisége elérte a kvótaként meghatározott 44,4 ezer tonnát. Augusztus 21-én megjelent a hivatalos uniós rendelet is, amely szerint az Ukrajnából származó mézre bevezetik a 17,3 százalékos általános vámtételt. A rendeletben az is szerepel, hogy a 2025. január 1-je és a 2025. június 5-e közötti időszakban Ukrajnából 18507,32 tonna méz érkezhet be az unió területére vámmentesen.

Az azonban egyelőre kérdés, hogy a jövő évben június 5-e után hogyan változik a szabályozás, megmarad-e az Ukrajnából származó termékekre vonatkozó vámmentesség. A júniusig rendelkezésre álló adatok szerint a február 20-a után ismét engedélyezett mézexport keretében Magyarországra 573,25 tonna méz érkezett Ukrajnából.