Lavrovnak vége – a nemzetközi sajtó szerint Putyin külügyminiszterének meg vannak számlálva a napjai

A Kremlben egyre nagyobb a feszültség a budapesti Putyin–Trump-találkozó váratlan összeomlása után. Orosz források szerint Moszkvában most lázasan keresik, kit terhel a felelősség a diplomáciai kudarcért – és úgy tűnik, a bűnbak már meg is van: Szergej Lavrov külügyminiszter – számolt be a Nexta.

A bennfentes hírek szerint az orosz Külügyminisztérium előzetes feljegyzése váltotta ki Washington haragját. A dokumentumban megfogalmazott követelések – több elemző szerint ultimátum-szerű hangnemben –

felbőszítették Donald Trump amerikai elnököt, aki végül lefújta a találkozót.

A Lavrovot régóta kísérő keményvonalas imázs ezúttal visszafelé sült el. A miniszter állítólag megpróbált keményebb hangot megütni Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel szemben, abban bízva, hogy ezzel elnyeri Vlagyimir Putyin elismerését. Csakhogy Washingtonban ezt nem a határozottság, hanem a konfrontáció jelének vették. Lavrov felkészületlenül érkezett, és minden kompromisszumot elutasított, miközben mereven ismételgette a Kreml álláspontját Ukrajna ügyében.