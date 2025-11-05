Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Putyin külügyminiszter Lavrov Marco Rubio

Lavrovnak vége – a nemzetközi sajtó szerint Putyin külügyminiszterének meg vannak számlálva a napjai

2025. november 05. 10:06

Elsősorban őt teszik felelőssé azért, hogy meghiúsult a budapesti békecsúcs.

2025. november 05. 10:06
null

A Kremlben egyre nagyobb a feszültség a budapesti Putyin–Trump-találkozó váratlan összeomlása után. Orosz források szerint Moszkvában most lázasan keresik, kit terhel a felelősség a diplomáciai kudarcért – és úgy tűnik, a bűnbak már meg is van: Szergej Lavrov külügyminiszter – számolt be a Nexta.

A bennfentes hírek szerint az orosz Külügyminisztérium előzetes feljegyzése váltotta ki Washington haragját. A dokumentumban megfogalmazott követelések – több elemző szerint ultimátum-szerű hangnemben – 

felbőszítették Donald Trump amerikai elnököt, aki végül lefújta a találkozót.

A Lavrovot régóta kísérő keményvonalas imázs ezúttal visszafelé sült el. A miniszter állítólag megpróbált keményebb hangot megütni Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel szemben, abban bízva, hogy ezzel elnyeri Vlagyimir Putyin elismerését. Csakhogy Washingtonban ezt nem a határozottság, hanem a konfrontáció jelének vették. Lavrov felkészületlenül érkezett, és minden kompromisszumot elutasított, miközben mereven ismételgette a Kreml álláspontját Ukrajna ügyében.

Ezt is ajánljuk a témában

Az amerikai adminisztráció ezután világossá tette: nem hajlandó tárgyalni fenyegetések árnyékában. A diplomáciai csatornák lehűltek, a Fehér Ház bezárta az ajtót Moszkva előtt.

Alig kerülte el, hogy „szabotázzsal” vádolják

A Kommerszantban megjelent kiszivárgott információk szerint most maga a külügy próbálja mentegetni Lavrovot, azt állítva, hogy a miniszter csupán az alaszkai egyeztetéseken korábban rögzített irányvonalat követte. Ám a Kreml forrásai szerint Putyin dühkitöréssel fogadta a fejleményeket, és 

Lavrov csak hajszál híján kerülte el, hogy „szabotázzsal” vádolják.

A feszültség enyhítésére Kirill Dmitrijev, a Kreml egyik megbízható emisszáriusa utazott Washingtonba, hogy rendezze a kapcsolatokat. Lavrov pozíciója azonban így is megrendült. Mint korábban Szergej Sojgu, ő is a hatalmi centrum peremére sodródik, és egyre inkább bűnbakként jelenik meg a moszkvai politikai játszmában.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a Financial Times egy éles hangú cikkben támadta Lavrovot – orosz kommentátorok szerint „ott ütve, ahol a legjobban fáj”: személyes tekintélyén és nemzetközi reputációján. Moszkvában most sokan úgy látják: a külügyminiszter napjai meg vannak számlálva, és a Kreml új arcot keres a nyugati irányú diplomácia élére.

Nyitókép: MOHD RASFAN / POOL / AFP

 

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hodor
2025. november 05. 11:13
NEXTA, B+.:) Mintha a Telexet kérdeznéd Orbánról. :)
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. november 05. 11:08
Vágyvezérelt liburgyák újságírás.:))))))
Válasz erre
4
0
ergo07-2
2025. november 05. 11:01
Ekkora fakenewst nem kéne benyalni
Válasz erre
7
0
Karvaly
2025. november 05. 11:00
A Nexta a saját weboldalán mondja, hogy ők az ellenzéki Belarusz sajtót képviselik. Tegyük mellé azt, hogy jelenleg az oroszok érdeke az időhúzás (mert be szeretnék váltani a fronton a meglévő előnyüket), az amerikaiaké pedig a minél gyorsabb lezárás (mert egyrészt csak hátráltatja őket az ukrán helyzet, másrészt Trump szeretné már learatni a dicsőséget a lezárásért) - ezért valószínűtlen, hogy az újabb orosz időhúzásra válaszképp Trump berág, és elzavarja az oroszokat - hiszen nekik pont ez lenne az érdekük, egy bizonytalan elnapolás.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!