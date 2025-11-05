Lavrovnak vége – a nemzetközi sajtó szerint Putyin külügyminiszterének meg vannak számlálva a napjai

Kiszivárgott az oroszok békefeltétele: kiderült, miért nem jött össze elsőre a budapesti békecsúcs
Az amerikai külügyminiszter ismertette a helyzetet.
Elsősorban őt teszik felelőssé azért, hogy meghiúsult a budapesti békecsúcs.
A Kremlben egyre nagyobb a feszültség a budapesti Putyin–Trump-találkozó váratlan összeomlása után. Orosz források szerint Moszkvában most lázasan keresik, kit terhel a felelősség a diplomáciai kudarcért – és úgy tűnik, a bűnbak már meg is van: Szergej Lavrov külügyminiszter – számolt be a Nexta.
A bennfentes hírek szerint az orosz Külügyminisztérium előzetes feljegyzése váltotta ki Washington haragját. A dokumentumban megfogalmazott követelések – több elemző szerint ultimátum-szerű hangnemben –
felbőszítették Donald Trump amerikai elnököt, aki végül lefújta a találkozót.
A Lavrovot régóta kísérő keményvonalas imázs ezúttal visszafelé sült el. A miniszter állítólag megpróbált keményebb hangot megütni Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel szemben, abban bízva, hogy ezzel elnyeri Vlagyimir Putyin elismerését. Csakhogy Washingtonban ezt nem a határozottság, hanem a konfrontáció jelének vették. Lavrov felkészületlenül érkezett, és minden kompromisszumot elutasított, miközben mereven ismételgette a Kreml álláspontját Ukrajna ügyében.
Az amerikai adminisztráció ezután világossá tette: nem hajlandó tárgyalni fenyegetések árnyékában. A diplomáciai csatornák lehűltek, a Fehér Ház bezárta az ajtót Moszkva előtt.
A Kommerszantban megjelent kiszivárgott információk szerint most maga a külügy próbálja mentegetni Lavrovot, azt állítva, hogy a miniszter csupán az alaszkai egyeztetéseken korábban rögzített irányvonalat követte. Ám a Kreml forrásai szerint Putyin dühkitöréssel fogadta a fejleményeket, és
Lavrov csak hajszál híján kerülte el, hogy „szabotázzsal” vádolják.
A feszültség enyhítésére Kirill Dmitrijev, a Kreml egyik megbízható emisszáriusa utazott Washingtonba, hogy rendezze a kapcsolatokat. Lavrov pozíciója azonban így is megrendült. Mint korábban Szergej Sojgu, ő is a hatalmi centrum peremére sodródik, és egyre inkább bűnbakként jelenik meg a moszkvai politikai játszmában.
A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a Financial Times egy éles hangú cikkben támadta Lavrovot – orosz kommentátorok szerint „ott ütve, ahol a legjobban fáj”: személyes tekintélyén és nemzetközi reputációján. Moszkvában most sokan úgy látják: a külügyminiszter napjai meg vannak számlálva, és a Kreml új arcot keres a nyugati irányú diplomácia élére.
