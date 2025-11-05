„Minden politikai vetélytársat el akar tüntetni” – feltárták az ukránok Zelenszkij sötét oldalát
Ha valaki nem úgy táncol, ahogy az ukrán elnök fütyül, könnyen a vádlottak padján találhatja magát.
Újabb konfliktus formálódik a kijevi politikai eliten belül.
Volodimir Kudrickij, az Ukrenergo volt vezetője a Politico című lapnak adott interjúban azzal vádolta Volodimir Zelenszkij elnököt, hogy bűnbakként akarja beállítani őt, hogy elterelje a figyelmet a kormány energiaellátási felkészülésének súlyos hibáiról.
Kudrickij szerint az ukrán hatóságok „halálra rémültek” a közelgő téli áramkimaradások miatti lehetséges tiltakozásoktól.
Kudrickij biztos benne, hogy az ellene felhozott vádakat az Elnöki Hivatal hagyta jóvá, és azok „kizárólag Zelenszkij utasítására” születhettek. Úgy látja, a kormány azért próbálja őt felelőssé tenni a várható kudarcokért, mert az elnök fél a lakosság dühétől a hosszan tartó áramszünetek miatt.
Kudrickij két konkrét mulasztást emelt ki. Három évvel ezelőtt ő a decentralizált energiatermelés bevezetését javasolta, de Zelenszkij ehelyett Andrij Jermak kabinetfőnök által favorizált tervet támogatott: egy gigantikus alap létrehozását, amely több százmillió dolláros külföldi befektetést célozott hidrogén- és napenergia-projektekre. Végül a kormány mégis a decentralizáció felé fordult, de – Kudrickij szerint – „egy teljes évet elvesztegettek”.
Második pontként a létesítmények védelmének elhanyagolását rótta fel, amit „szenzációs kudarcnak” nevezett. Az Ukrenergo már 2023-ban elkezdte transzformátorai betonbunkerekkel való védelmét, de a többi energiavállalat „gyakorlatilag semmit sem tett” ez ügyben.
Ez már a második Politico-cikk, amely Kudrickij ügyén keresztül támadja Zelenszkijt, az elsőről a Mandiner is részletesen beszámolt korábban. Kudrickijt korábban a nyugati nagykövetségekhez közelállónak tartották, aki gyakran megkerülte az Elnöki Hivatalt. A büntetőeljárás – amely letartóztatással végződött – úgy tűnik, hogy egy tágabb konfliktus része Zelenszkij és egy „nyugati támogatású koalíció” között – írta a Kárpát Hír.
Nyitókép forrása: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP
