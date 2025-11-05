Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tél Ukrenergo Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Nem kímélte Zelenszkijt az Ukrenergo vezetője: az elnök retteg a téli népharagtól

2025. november 05. 08:23

Újabb konfliktus formálódik a kijevi politikai eliten belül.

2025. november 05. 08:23
null

Volodimir Kudrickij, az Ukrenergo volt vezetője a Politico című lapnak adott interjúban azzal vádolta Volodimir Zelenszkij elnököt, hogy bűnbakként akarja beállítani őt, hogy elterelje a figyelmet a kormány energiaellátási felkészülésének súlyos hibáiról.

Kudrickij szerint az ukrán hatóságok „halálra rémültek” a közelgő téli áramkimaradások miatti lehetséges tiltakozásoktól.

Kudrickij biztos benne, hogy az ellene felhozott vádakat az Elnöki Hivatal hagyta jóvá, és azok „kizárólag Zelenszkij utasítására” születhettek. Úgy látja, a kormány azért próbálja őt felelőssé tenni a várható kudarcokért, mert az elnök fél a lakosság dühétől a hosszan tartó áramszünetek miatt.

Kudrickij két konkrét mulasztást emelt ki. Három évvel ezelőtt ő a decentralizált energiatermelés bevezetését javasolta, de Zelenszkij ehelyett Andrij Jermak kabinetfőnök által favorizált tervet támogatott: egy gigantikus alap létrehozását, amely több százmillió dolláros külföldi befektetést célozott hidrogén- és napenergia-projektekre. Végül a kormány mégis a decentralizáció felé fordult, de – Kudrickij szerint – „egy teljes évet elvesztegettek”.

Második pontként a létesítmények védelmének elhanyagolását rótta fel, amit „szenzációs kudarcnak” nevezett. Az Ukrenergo már 2023-ban elkezdte transzformátorai betonbunkerekkel való védelmét, de a többi energiavállalat „gyakorlatilag semmit sem tett” ez ügyben. 

Ez már a második Politico-cikk, amely Kudrickij ügyén keresztül támadja Zelenszkijt, az elsőről a Mandiner is részletesen beszámolt korábban. Kudrickijt korábban a nyugati nagykövetségekhez közelállónak tartották, aki gyakran megkerülte az Elnöki Hivatalt. A büntetőeljárás – amely letartóztatással végződött – úgy tűnik, hogy egy tágabb konfliktus része Zelenszkij és egy „nyugati támogatású koalíció” között – írta a Kárpát Hír.

Nyitókép forrása: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2025. november 05. 08:36
Szerencsétlen ukránok... Felebarátaim, javaslom a mai Indexen közzétett Anikay Anta-féle izgalmas elemzés elolvasását az ukajnai háborúról és annak okairól. Döbbenetes.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!