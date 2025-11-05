Nem kímélte Zelenszkijt az Ukrenergo vezetője: az elnök retteg a téli népharagtól

Volodimir Kudrickij, az Ukrenergo volt vezetője a Politico című lapnak adott interjúban azzal vádolta Volodimir Zelenszkij elnököt, hogy bűnbakként akarja beállítani őt, hogy elterelje a figyelmet a kormány energiaellátási felkészülésének súlyos hibáiról.

Kudrickij szerint az ukrán hatóságok „halálra rémültek” a közelgő téli áramkimaradások miatti lehetséges tiltakozásoktól.

Kudrickij biztos benne, hogy az ellene felhozott vádakat az Elnöki Hivatal hagyta jóvá, és azok „kizárólag Zelenszkij utasítására” születhettek. Úgy látja, a kormány azért próbálja őt felelőssé tenni a várható kudarcokért, mert az elnök fél a lakosság dühétől a hosszan tartó áramszünetek miatt.

Kudrickij két konkrét mulasztást emelt ki. Három évvel ezelőtt ő a decentralizált energiatermelés bevezetését javasolta, de Zelenszkij ehelyett Andrij Jermak kabinetfőnök által favorizált tervet támogatott: egy gigantikus alap létrehozását, amely több százmillió dolláros külföldi befektetést célozott hidrogén- és napenergia-projektekre. Végül a kormány mégis a decentralizáció felé fordult, de – Kudrickij szerint – „egy teljes évet elvesztegettek”.

Második pontként a létesítmények védelmének elhanyagolását rótta fel, amit „szenzációs kudarcnak” nevezett. Az Ukrenergo már 2023-ban elkezdte transzformátorai betonbunkerekkel való védelmét, de a többi energiavállalat „gyakorlatilag semmit sem tett” ez ügyben.