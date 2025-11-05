Ft
11. 05.
szerda
Radnai Miroslav Tokar Andriy Galelyuk botrány

„Péter, vállald a felelősséget!” – a budapesti Fidesz elnöke szerint senki sincs biztonságban a Tiszánál

2025. november 05. 09:44

A Tisza adatbotrány felelősei között több ukrán szoftverfejlesztőt és egy zavaros hátterű ukrán céget láthatunk.

2025. november 05. 09:44
null

Most már mind a 200 000 felhasználó neve, telefonszáma, lakcíme és tartózkodási helye nyilvánossá vált. A felelősök között pedig több ukrán szoftverfejlesztőt és egy zavaros hátterű ukrán céget láthatunk – írta Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán megosztott videójához. 

A budapesti Fidesz elnöke szerint az új, kiszivárgott nevek között találjuk azt az Andriy Galelyukot is, aki a már hírhedt PettersonApps-nál dolgozik.

Emlékeztek még? A PettersonApps másik fejlesztője, Miroslav Tokar, a legutóbbi szivárgásnál szerepelt adminként Radnai mellett” 

– hívta fel a figyelmet Szentkirályi, aki úgy látja: már a Tisza saját szavazói sincsenek biztonságban. „Visszaélnek minden magyar bizalmával. Úgy árulják ki az adatainkat, ahogy azt az egész országgal tennék. Péter, vállald a felelősséget!” – zárta bejegyzését a politikus, akinek videóját alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Facebook

 

csulak
2025. november 05. 10:13
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
kimirszen
2025. november 05. 10:02
""""A Tisza adatbotrány felelősei között több ukrán szoftverfejlesztőt és egy zavaros hátterű ukrán céget láthatunk.""""' Bizonyítékok?
nogradi
2025. november 05. 09:57
Ezzel a ruszki hekkerkedéssel a tiszának +10 %, a magyarok 80 %-a utálja a ruszkikat.
Héja
2025. november 05. 09:56
M. Péter és a felelősség...? Jót nevettem.
