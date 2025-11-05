„Péter, vállald a felelősséget!” – a budapesti Fidesz elnöke szerint senki sincs biztonságban a Tiszánál

Most már mind a 200 000 felhasználó neve, telefonszáma, lakcíme és tartózkodási helye nyilvánossá vált. A felelősök között pedig több ukrán szoftverfejlesztőt és egy zavaros hátterű ukrán céget láthatunk – írta Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán megosztott videójához.

A budapesti Fidesz elnöke szerint az új, kiszivárgott nevek között találjuk azt az Andriy Galelyukot is, aki a már hírhedt PettersonApps-nál dolgozik.

Emlékeztek még? A PettersonApps másik fejlesztője, Miroslav Tokar, a legutóbbi szivárgásnál szerepelt adminként Radnai mellett”

– hívta fel a figyelmet Szentkirályi, aki úgy látja: már a Tisza saját szavazói sincsenek biztonságban. „Visszaélnek minden magyar bizalmával. Úgy árulják ki az adatainkat, ahogy azt az egész országgal tennék. Péter, vállald a felelősséget!” – zárta bejegyzését a politikus, akinek videóját alább tekinthetik meg: