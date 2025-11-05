Itt van Orbán Viktor örömhíre a háromgyermekes édesanyáknak

Ezzel jár a háromgyermekes édesanyák SZJA-mentessége
Nem egyszeri kedvezményről van szó, hanem valódi fordulatról.
Felkészülnek a kétgyermekes édesanyák.
Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon hívta föl a figyelmet arra, hogy a háromgyermekes édesanyák a napokban kapják kézhez az első jövedelemadó-mentes fizetésüket.
„Nem a levegőbe beszélünk.
Ezekben a napokban kapják kézhez a háromgyermekes édesanyák az első jövedelemadó-mentes fizetésüket. Nem kis tétel,
15%-os fizetésemelés, azonnal. Mintegy 250 ezer édesanyáról van szó,
akik a gyermekeik életkorától függetlenül mind jogosultak erre, életreszólóan” – írta.
Hozzátette:
„Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavazott!
Felkészülnek a kétgyermekes édesanyák!”
