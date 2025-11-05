Itt van Orbán Viktor örömhíre a háromgyermekes édesanyáknak

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon hívta föl a figyelmet arra, hogy a háromgyermekes édesanyák a napokban kapják kézhez az első jövedelemadó-mentes fizetésüket.

„Nem a levegőbe beszélünk.

Ezekben a napokban kapják kézhez a háromgyermekes édesanyák az első jövedelemadó-mentes fizetésüket. Nem kis tétel,

15%-os fizetésemelés, azonnal. Mintegy 250 ezer édesanyáról van szó,

akik a gyermekeik életkorától függetlenül mind jogosultak erre, életreszólóan” – írta.