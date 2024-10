A baloldal egy önmagát beteljesítő jóslatnak szeretné látni a kutatások eredményeit – szakértő a Mandinernek

Kiszelly emlékeztetett arra is, hogy „már az előválasztásnál is ez volt”. Mint elmondta, „ugyanezek az intézetek, az előválasztás idején, tehát három éve, ugyanúgy kihozták, hogy a Dobrev Klára népszerűbb a Karácsonynál”, hozzátéve azt is, hogy „ugyanezeket a játékokat játszották”. Kérdésünkre válaszolva azt is egyértelműsítette, hogy „ez igazából egy mini kampány”.

A szakértő szerint úgy érdemes ezekre a számokra tekinteni, mint egy minikampányra, aminél milyen érdekes, hogy pont 23-ára meg is előzte a Tisza a Fideszt.