Nincs mese, ez Franciaország üzenete a világnak – Ne oldozz el!

Franciaország üzenete a világnak

Bár a film tele van szimbólumokkal és allegóriával, ezzel egy, a horrorba ágyazott drámát bemutatva, közben nem felejti el fenntartani a feszültséget, amit lényegében egyetlen dologgal ér el. Végig meghagyja a kételyt. Még akkor is, mikor már azt hinnénk, sikerült a végére járni a nagy talánynak, ezzel elhozva a megnyugvást. Emiatt Aja legfrissebb produkciója olyan, mintha néha a csibészkedő Shyamalan írogatott volna bele a forgatókönyvbe.

Közben a Hétszünyű Kapanyányimonyók mellé megszületik a másik legendás lény, amit megfigyelhetünk, a Fáramászó Kézengúz.

Ezzel együtt sajnos a figyelem is lankad, itt-ott a történet is fárasztóvá válik, és végül hiába az érdekes koncepció vagy az erőteljes kezdés, ami nagyjából 1 órán át tart ki. Innentől viszont az üzenet is kérdőjelessé válik, mivel pedig nem szeretnék spoilerezni, meghagyom mindenkinek a lehetőséget, hogy maga fordítsa le a saját verzióját. Mert az üzenet az, hogy nincs igazi üzenet, elvégre némi izzadságszagú kísérletezéssel sikerül a mutatvány, hogy a kételkedés végérvényesen a néző bőre alá kússzon.

De egy egyszerű katarzis lehet, jobban esett volna.

Halle Berry aggódó és mindenre elszánt anyaként

Ne oldozz el!

Hiszen a kevesebb néha több, amit Alexandre Aja most valahogy nem kalkulált a történetbe – bár ezt a hibát szerintem a sokat méltatott Magasfeszültségnél is elkövette. Logikai problémáim ott is, itt is akadtak, de egyébként minden neheztelés és ellenérzés mellett a Ne oldozz el! inkább csak a második felére ül le. Hogy a szülők milyen hatással vannak a gyerekre, az egyértelmű itt is, bőven lehetne róla beszélni, de valahol nem csak ez rejlik a felszín alatt.