Ukrajna szintet lépett: ilyen brutális dróntámadás még nem ért orosz erőművet, már Moszkva sincs biztonságban

Több ezren maradtak fűtés nélkül.
Ukrajna vasárnap hajnalban dróntámadást hajtott végre a Moszkvai terület keleti részén található Saturoi Erőmű ellen, ami jelentős tüzet és több ezer ember számára fűtéskimaradást okozott – írta Reuters.
A támadás az egyik legsúlyosabb ukrán csapásnak számít, ami orosz energetikai létesítményt ért a háború kezdete óta.
Kijev eddig elsősorban az orosz olajipari létesítmények – finomítók, terminálok, vezetékek – megrongálására összpontosított, ám a mostani akció új szintet jelent az energetikai célpontok elleni fellépésben.
Andrej Vorobjov, a Moszkvai terület kormányzója megerősítette, hogy több drón is az erőmű területére zuhant, három transzformátor pedig kigyulladt. Vorobjov közölte, hogy a légvédelem több drónt megsemmisített, ám néhány így is elérte a célpontot. A kormányzó szerint a tartalék áramellátás már működik, és mobil fűtőrendszereket telepítettek a környékre, ahol a hőmérséklet épp fagypont körül alakul.
A mintegy 33 ezer lakosú Saturo városában több helyen megszűnt a fűtés.
A háború során Ukrajna már korábban is támadott energetikai létesítményeket orosz ellenőrzés alatt álló ukrán területeken, valamint Oroszország Ukrajnával határos régióiban. Olyan jelentős, Moszkvát és a tágabb metropolita régiót ellátó erőmű azonban eddig nem szenvedett ekkora károkat, mint a mostani támadásban érintett létesítmény – amely egy 22 milliós térséget lát el.
Vasárnap német, francia, brit, európai uniós, amerikai és ukrán tisztviselők találkoznak Genfben, hogy megvitassák a tervet.
A Saturoi erőmű történelmileg is jelentős létesítmény: alapjait még Lenin idején rakták le a bolsevik forradalom után. Egykor tőzeggel működött, később állt át földgázra.
