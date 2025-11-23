Ft
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Ukrajna Moszkvai terület energetikai célpont dróntámadás orosz-ukrán háború

Ukrajna szintet lépett: ilyen brutális dróntámadás még nem ért orosz erőművet, már Moszkva sincs biztonságban

2025. november 23. 15:35

Több ezren maradtak fűtés nélkül.

2025. november 23. 15:35
null

Ukrajna vasárnap hajnalban dróntámadást hajtott végre a Moszkvai terület keleti részén található Saturoi Erőmű ellen, ami jelentős tüzet és több ezer ember számára fűtéskimaradást okozott – írta  Reuters.

A támadás az egyik legsúlyosabb ukrán csapásnak számít, ami orosz energetikai létesítményt ért a háború kezdete óta.

Kijev eddig elsősorban az orosz olajipari létesítmények – finomítók, terminálok, vezetékek – megrongálására összpontosított, ám a mostani akció új szintet jelent az energetikai célpontok elleni fellépésben.

Andrej Vorobjov, a Moszkvai terület kormányzója megerősítette, hogy több drón is az erőmű területére zuhant, három transzformátor pedig kigyulladt. Vorobjov közölte, hogy a légvédelem több drónt megsemmisített, ám néhány így is elérte a célpontot. A kormányzó szerint a tartalék áramellátás már működik, és mobil fűtőrendszereket telepítettek a környékre, ahol a hőmérséklet épp fagypont körül alakul.

A mintegy 33 ezer lakosú Saturo városában több helyen megszűnt a fűtés.

A háború során Ukrajna már korábban is támadott energetikai létesítményeket orosz ellenőrzés alatt álló ukrán területeken, valamint Oroszország Ukrajnával határos régióiban. Olyan jelentős, Moszkvát és a tágabb metropolita régiót ellátó erőmű azonban eddig nem szenvedett ekkora károkat, mint a mostani támadásban érintett létesítmény – amely egy 22 milliós térséget lát el.

A Saturoi erőmű történelmileg is jelentős létesítmény: alapjait még Lenin idején rakták le a bolsevik forradalom után. Egykor tőzeggel működött, később állt át földgázra.

Nyitókép:  Sota News / X

***

vakiki
2025. november 23. 21:23
Lesz ennek következménye! Most nagylegények,de amikor az oroszok odavágnak nekik,jajgatnak,hogy a piszok agresszor nem akar békét. Na,most akkor mi van? Ki nem akar békét? Ócska ripacs.
melybuvar
2025. november 23. 19:41
Eljött az idő Kijev jobb vízellátásának megkezdésérőĺ, néhány vízierőműre célba lőni. Már régóta beszélnek róla és ha az ukik már a "kamrában" vannak érdemes viszontlátogatást tenni náluk.
gyzoltan-2
2025. november 23. 19:39
Az USA, a NATO nélkül Ukrajna sehol sem lenne, már rég megtért volna az orosz anyácska kelebére... A minden "segítség" ellenére is az orosz haderő "nem kívánatos" eredményeket ért el, melyek oly jelentőssé kezdenek válni, hogy megállításukra a békekötés illúzióját is belengették... Tartok tőle, hogy az oroszokat sem ejtették a fejükre, és az ideiglenes béke tárgyalása alatt sem fognak megállni, hogy a NATO rendezhesse sorait... A harci cselekmények fokozódó súlyossága arra utal, hogy a háború kiterjesztése, eszkalációja van folyamatban... Európának gondolkodnia kellene, ha úgy tetszik visszafognia magát, mert van ígérvény rá, hogy megoldhatatlan helyzetekbe fut bele, elvakultan..!
kiss.istvan770
2025. november 23. 18:32
"Ukrajna szintet lépett ..." Ismét egy hülye bulvár cím. Valami tényleg történt: " RIA Novosti. Dróntöredékek hullása után eloltották az oroszországi Shatura városában ütött tüzet egy erőműben – jelentette Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója ... A Shaturában kialakult helyzettel kapcsolatban nyilatkozta, hogy az áram, a hideg víz és a csatornaszolgáltatás rendben működik. Az erőműben keletkezett tüzet eloltották. ... a sürgősségi szolgálatok elsősorban az egészségügyi intézmények és egy idősek otthonának fűtését állítják helyre. Húsz moduláris kazánegységet riasztottak a kerületbe." A válaszcsapás általában sokszoros. Ideje lenne egy a normális ukrán emberek által támogatott, a romániaihoz hasonló katonai felkelésnek Ukrajnában! Aztán jöhet a választás és a békekötés.
