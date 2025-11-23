Ukrajna szintet lépett: ilyen brutális dróntámadás még nem ért orosz erőművet, már Moszkva sincs biztonságban

Ukrajna vasárnap hajnalban dróntámadást hajtott végre a Moszkvai terület keleti részén található Saturoi Erőmű ellen, ami jelentős tüzet és több ezer ember számára fűtéskimaradást okozott – írta Reuters.

A támadás az egyik legsúlyosabb ukrán csapásnak számít, ami orosz energetikai létesítményt ért a háború kezdete óta.

Kijev eddig elsősorban az orosz olajipari létesítmények – finomítók, terminálok, vezetékek – megrongálására összpontosított, ám a mostani akció új szintet jelent az energetikai célpontok elleni fellépésben.