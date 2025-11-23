Az Európai Bizottság és a háborúpárti kormányok koalíciója is kudarcot vallott. Továbbra is háborút akarnak, de azt nem tudják finanszírozni, nem akarnak katonákat küldeni és az Egyesült Államok – amely kivonulással fenyeget az ukrajnai háborúból – nélkül a katonai támogatásuk sem ér semmit. A nyugat-európaiak egyszerűen hoppon maradtak: kihagyták őket a világpolitikából, ahogy azt a magyar kormányfő előre megmondta

Végül a Tisza Párt számára sem volt túl fényes a most záruló hét. Magyar Péter protesztpártja a nyár vége óta váláságban van: nem tud tematizálni, a napirend számára kedvezőtlen, stratégiája téves, a kormányoldal új erőre kapott. Erre szánták gyógyírnek az előválasztási valóságshowt. De a gyógyírről a közérdeklődés és az érintettek szilenciuma miatt kiderült, hogy placebo. A Tisza számára a jelölt-jelöltek megnevezése nem elrugaszkodási pont lett, hanem válságjel.