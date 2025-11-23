Kissé odakozmált habos almással feledtetné az újabb blamázst Magyar Péter
Kétségbeesett próbálkozás, nézzük el neki.
Soha jobb hetet nem kívánhat a Fidesz magának.
„Ezen a héten Orbán Viktor ellenfelei, ellenlábasai és ellenségei mind súlyos vereséget szenvedtek:
Ukrajnát Trump békekötésre akarja rávenni a »területért biztonsági garanciát«-elv alapján, amely Zelenszkij bukását is előidézheti. Békekötés esetén ugyanis sokan fogják megkérdezni, nem lehetett volna ezt előbb meglépni. (Csak Orbán Viktor tavalyi békemissziója óta közel 10 ezer négyzetkilométert és ki tudja hány százezer életet vesztett Ukrajna). Ha tűzszünet lesz, a Zelenszkij körüli korrupciós ügyek is fellángolhatnak. Nem csoda, hogy úgy hírlik, Zelenszkij nem indul újra a következő elnökválasztáson.
Az Európai Bizottság és a háborúpárti kormányok koalíciója is kudarcot vallott. Továbbra is háborút akarnak, de azt nem tudják finanszírozni, nem akarnak katonákat küldeni és az Egyesült Államok – amely kivonulással fenyeget az ukrajnai háborúból – nélkül a katonai támogatásuk sem ér semmit. A nyugat-európaiak egyszerűen hoppon maradtak: kihagyták őket a világpolitikából, ahogy azt a magyar kormányfő előre megmondta
Végül a Tisza Párt számára sem volt túl fényes a most záruló hét. Magyar Péter protesztpártja a nyár vége óta váláságban van: nem tud tematizálni, a napirend számára kedvezőtlen, stratégiája téves, a kormányoldal új erőre kapott. Erre szánták gyógyírnek az előválasztási valóságshowt. De a gyógyírről a közérdeklődés és az érintettek szilenciuma miatt kiderült, hogy placebo. A Tisza számára a jelölt-jelöltek megnevezése nem elrugaszkodási pont lett, hanem válságjel.
Soha jobb hetet nem kívánhat a Fidesz magának. Ugyanakkor a sikeres hét nem jelenti azt, hogy a kormányoldal megnyerte volna a választást. Ezek a fejlemények szerencsés csillagállásra utalnak, de a Holdról még nem látszanak…”
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos / MTI