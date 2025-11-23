Ft
11. 24.
hétfő
Indulhat a Brüsszel-Faktor: így reagáltak a Tisza Párt jelöltjeire Von der Leyenék (VIDEÓ)

2025. november 23. 17:19

A mesterséges intelligenciával készült felvételen egy képzeletbeli tehetségkutató jelenik meg.

2025. november 23. 17:19
null

„Ez a zsűri nagyon szigorú, csak akkor engedik tovább a jelölteket, ha minden kérésüket végrehajtják” – írta legújabb videójához a Nemzeti Ellenállás Mozgalom.

A mesterséges intelligenciával készült felvételen egy képzeletbeli tehetségkutató zsűrije jelenik meg: 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője szerepel benne, amint elismerően beszélnek a tiszás jelöltekről.

A videóban a képzeletbeli tehetségkutató műsorvezetőjeként Magyar Péter „szerepelt”. Az „indulók” között olyan tiszás politikusok jelentek meg, mint Ruszin-Szendi Romulusz, aki a sorkatonaság visszaállítását szorgalmazza, Tarr Zoltán, aki több alkalommal nyilatkozott az adóemelési tervekről, valamint Bódis Kriszta, a transzjogi aktivista.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

