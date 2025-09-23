„Dráma: amikor a titkolt példaképed nem kíváncsi rád, bármennyire is ugrálsz.

Az Orbán-fóbia mögött meghúzódhat egy elfojtott rajongás, így ha a miniszterelnök nem hajlandó rád figyelni (miért is tenné?), akkor inkább megcsinálod papírmaséból. Hátha majd úgy.

Árad a márkizayosodás, árad a kétségbeesés.

Érik a Tisza-bukta.”

Nyitókép: Hoppál Hunor Facebook-oldala