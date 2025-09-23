Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt papírmasé márkizayosodás dráma fóbia országjárás Magyar Péter Orbán Viktor miniszterelnök

Árad a márkizayosodás, árad a kétségbeesés

2025. szeptember 23. 21:54

Az Orbán-fóbia mögött meghúzódhat egy elfojtott rajongás, így ha a miniszterelnök nem hajlandó rád figyelni (miért is tenné?), akkor inkább megcsinálod papírmaséból.

2025. szeptember 23. 21:54
null
Hoppál Hunor
Facebook

„Dráma: amikor a titkolt példaképed nem kíváncsi rád, bármennyire is ugrálsz.

Az Orbán-fóbia mögött meghúzódhat egy elfojtott rajongás, így ha a miniszterelnök nem hajlandó rád figyelni (miért is tenné?), akkor inkább megcsinálod papírmaséból. Hátha majd úgy.

Árad a márkizayosodás, árad a kétségbeesés.

Érik a Tisza-bukta.”

Nyitókép: Hoppál Hunor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
macskieusz
2025. szeptember 23. 23:15
hát--ez van..az apja egy barom , az anyja pedig egy szamár.
Válasz erre
0
0
cserresznye
2025. szeptember 23. 22:59
Clinton idején jártam a fehér Házban. kívül a kerítésen Clinton életnagyságú papír kraton figurájával fényképezkedtek. Volt aki átölelte, volt aki kezet fogott vele. Szóval Poloska: már ez sem eredeti ötlet, az meg hogy beszélgetsz is vele- enyhén szólva az OPNI kinyitásáért kiált.
Válasz erre
1
0
westend
2025. szeptember 23. 22:37
poloskánk tényleg egy óvodás szintjén áll - papírbábut kérdezget, és válaszol is helyette, ahogy a 4-5 évesek szoktak a plüssmacijaikkal. A tsz-szektások harsány éljenzése mellett persze :D
Válasz erre
1
0
robertdenyiro
2025. szeptember 23. 22:03
Hehehe. A vietnami álprofilokból épített piramisjáték hamarosan összedől. Remek lesz ez a műsor. A segghülye bolsilibkány pondró szekta meg nem érti.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!