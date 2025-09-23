„Kib@szott sokan voltak” – ellenzéki tiktokker cáfolta meg Magyar Péter állításait (VIDEÓ)
A fiatal nő, aki büfésként szivárgott be a DPK-gyűlésre, azt is megjegyezte, hogy még a „Bohár Danik és ilyenek” is jófejek és udvariasak voltak vele.
Az Orbán-fóbia mögött meghúzódhat egy elfojtott rajongás, így ha a miniszterelnök nem hajlandó rád figyelni (miért is tenné?), akkor inkább megcsinálod papírmaséból.
„Dráma: amikor a titkolt példaképed nem kíváncsi rád, bármennyire is ugrálsz.
Az Orbán-fóbia mögött meghúzódhat egy elfojtott rajongás, így ha a miniszterelnök nem hajlandó rád figyelni (miért is tenné?), akkor inkább megcsinálod papírmaséból. Hátha majd úgy.
Árad a márkizayosodás, árad a kétségbeesés.
Érik a Tisza-bukta.”
Nyitókép: Hoppál Hunor Facebook-oldala
