09. 23.
kedd
Magyar Péter Orbán Viktor

„Kib@szott sokan voltak” – ellenzéki tiktokker cáfolta meg Magyar Péter állításait (VIDEÓ)

2025. szeptember 23. 18:27

A fiatal nő, aki büfésként szivárgott be a DPK-gyűlésre, azt is megjegyezte, hogy még a „Bohár Danik és ilyenek” is jófejek és udvariasak voltak vele.

2025. szeptember 23. 18:27
Büfésként vett részt a hétvégi Digitális Polgári Körök (DPK) találkozóján a Papp László Sportarénában egy ellenzéki tiktokker, aki megállapította, hogy „kib@szott sokan” vettek részt az eseményen.

A fiatal nő videós beszámolójában ara is kitért, hogy egyébként „egész jófejek” és „meglepően udvariasok” voltak a vendégek. Hozzáfűzte, hogy ez igaz volt a „Bohár Danikra meg ilyenekre is”. Itt megjegyezte, hogy neki végig „az arcára volt írva a véleménye”.

A résztvevők számára tett kijelentésével a tiktokker egybenként megcáfolta Magyar Péter azon hétvégi hazugságát, miszerint üres széksorok voltak a DPK-találkozón.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

@pisilnikell5 beépültem a DPK-ba🧡🧡🧡 #dpk #fideszkdnp #harcosokklubja #orbanviktor #vlog ♬ eredeti hang - pisilnikell

Magyar Péter tombolt, a balliberális oldal inkább hallgatott

„Nagyok vagyunk, sokan vagyunk, erősek vagyunk, és győzni fogunk!” – írta szombati, késő esti Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor kormányfő, miután megrendezték a Papp László Sportarénában az első Digitális Polgári Kör találkozóját

Az eseményen rengetegen voltak, a szervezők szerint a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a befogadóképességet.

A balliberális oldal sem tudott mit kezdeni a rendezvény sikerével, ugyanis a fanyalgó kommentszekciókon túl nem igazán érkezett átütő reakció a Digitális Polgári Kör első találkozójára. Még a mindenben mindig illetékes Pottyondy Edina influenszertől sem.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

