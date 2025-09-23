„Kib@szott sokan voltak” – ellenzéki tiktokker cáfolta meg Magyar Péter állításait (VIDEÓ)

Magyar Péter tombolt, a balliberális oldal inkább hallgatott
„Nagyok vagyunk, sokan vagyunk, erősek vagyunk, és győzni fogunk!” – írta szombati, késő esti Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor kormányfő, miután megrendezték a Papp László Sportarénában az első Digitális Polgári Kör találkozóját.
Az eseményen rengetegen voltak, a szervezők szerint a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a befogadóképességet.
A balliberális oldal sem tudott mit kezdeni a rendezvény sikerével, ugyanis a fanyalgó kommentszekciókon túl nem igazán érkezett átütő reakció a Digitális Polgári Kör első találkozójára. Még a mindenben mindig illetékes Pottyondy Edina influenszertől sem.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala