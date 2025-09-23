„Kib@szott sokan voltak” – ellenzéki tiktokker cáfolta meg Magyar Péter állításait (VIDEÓ)

Büfésként vett részt a hétvégi Digitális Polgári Körök (DPK) találkozóján a Papp László Sportarénában egy ellenzéki tiktokker, aki megállapította, hogy „kib@szott sokan” vettek részt az eseményen.

A fiatal nő videós beszámolójában ara is kitért, hogy egyébként „egész jófejek” és „meglepően udvariasok” voltak a vendégek. Hozzáfűzte, hogy ez igaz volt a „Bohár Danikra meg ilyenekre is”. Itt megjegyezte, hogy neki végig „az arcára volt írva a véleménye”.

A résztvevők számára tett kijelentésével a tiktokker egybenként megcáfolta Magyar Péter azon hétvégi hazugságát, miszerint üres széksorok voltak a DPK-találkozón.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg: