Családi dráma: a fia miatt feladta a karrierjét Orbán Viktor kedvence, a magyar válogatott Eb-hőse

Hihetetlen családi drámáról rántotta le a leplet a magyar labdarúgó-válogatott 2016-os Eb-hőse, Kleinheisler László, aki a pótselejtezőn felejthetetlen gólt lőtt a norvégoknak, az franciaországi tornán pedig a meccs legjobbja lett az osztrákok elleni győzelem során.

A 31 éves, 53-szoros válogatott játékos hónapok óta eltűnt a nyilvánosság elől, az osztrák Grazer AK-ban való szereplése óta nem volt csapata. Most kiderült, mi áll a háttérben.

Amikor három hónappal ezelőtt a második gyermekünk született, majdnem elveszítettük.

Tüdőgyulladást kapott, lenyelte a magzatvizet. Kórházban ápolták, lélegeztetőgépen volt két hétig, nagyon nehéz időszak volt. Ő a második kisfiam. Voltak megkereséseim, de ezeket lemondtam emiatt” – mesélte a Blikknek Kleinheisler László, majd hozzátette:

„Lett volna lehetőségem más csapatba menni, de nemet kellett mondanom mindenre, mert így nem lehet. Azt mondtam, inkább a családdal maradok, és várok még. Hála Istennek, minden rendben van, a kisfiunk már teljesen egészséges” – hangsúlyozta a labdarúgó.